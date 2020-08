Coach Rene Rehberger fordert mehr Konstanz

Jahr zwei in der B-Klasse verlief für die SG Eppelheim II ähnlich turbulent wie die Premierensaison. Von Platz 14 bis 4 schöpfte die Elf von Trainer Rene Rehberger in der 16er-Liga fast das komplette Spektrum an Tabellenplatzierung aus. Einem Zwischenspurt war es dann zu verdanken, dass sich die Eppelheimer zum Saisonabbruch dann doch auf Rang sieben wiederfinden durften.

„Meist waren wir selbst schuld. Manchmal haben wir Zwei-Tore-Führungen nicht ins Ziel gebracht“, hat Rehberger das Manko ausgemacht. „Zum Schluss waren wir dann aber wieder gut drauf und ich denke, dass mehr drin gewesen wäre, wenn die Saison auf normalem Weg beendet worden wäre.“ Letzten Endes haben der SG Eppelheim II nur drei Punkte gefehlt bis zu einem Aufstiegsplatz.

Blick geht nach oben

Insofern liest sich Platz sieben nach grauem Tabellenmittelmaß gut, doch mit einem Saisonendspurt auf sportlichem Wege hätte die SG sogar noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können.Also geht der Blick bei den Eppelheimern auch nach oben, das Wörtchen A-Klasse steht bei Rehberger und seinen Mitstreitern definitiv nicht auf dem Index. „Wir wollen konstanter werden und einen besseren Tabellenplatz einspielen als letzte Saison und verfolgen nach wie vor das Ziel A-Klasse“, verkündet Rehberger, übt aber damit einhergehend keinen Druck auf das Team aus. Neben zwei externen Neuzugängen konnte der 35-Jährige auch fünf A-Jugendspieler hochziehen.

„Mit Caner Yilmaz haben wir einen landesligaerfahrenen Mann dazu bekommen. Er kann bei den jungen Spielern vorangehen“, setzt Rene Rehberger darauf, dass die Mannschaft schnell zusammenwächst. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020