Cold Case vor Aufklärung?

Wiesenfeld.Erfolgreiche Cold-Case-Ermittlungen: Ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart wurde am Mittwoch festgenommen. Der Mann gilt als dringend verdächtig, 1993 ein 13 Jahre altes Mädchen aus Wiesenfeld bei Karlstadt getötet zu haben.

Am 15. Dezember 1993 war das Mädchen bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Zwei Tage später war der Leichnam des Kindes in einer Jauchegrube eines Aussiedlerhofs gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass das Kind durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war.

Ein anfänglicher Tatverdacht gegen einen zur Tatzeit 15-Jährigen hatte sich nicht bestätigt, was zu einem gerichtlichen Freispruch des Jugendlichen geführt hatte. Der Ermittlungsrichter ordnete am Donnerstag Abend die Untersuchungshaft an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.01.2021