Comedy-Star kommt zurück

Am 25. Januar geht die Comedy-Serie „Pastewka“ bei Amazon in die neunte Runde. Zum Start der neuen Staffel, die wiederum zehn Folgen umfasst, wurden der Presse vorab zwei Folgen zur Verfügung gestellt. Erste Erkenntnis: An der fortlaufenden Erzählweise der achten Staffel, die einige Kritik einstecken musste, wurde festgehalten.

Hohe Gag-Dichte

Es gibt weiterhin keine inhaltlich abgeschlossenen Episoden, sondern einen groß angelegten Handlungsstrang. Mit dem zurückgekehrten Selbstbewusstsein der Hauptfigur ist allerdings auch der großartige Humor früherer Zeiten wieder da. Hohe Gag-Dichte, unzählige Branchenanspielungen, beste Selbstironie. Und eine Vielzahl von Gaststars, die auf geradezu brillante Weise eigene Klischees bedienen.

Staffel neun setzt ein halbes Jahr nach der achten an: Bastian Pastewka hat nationalen Ruhm durch seine live im TV übertragene Geburtshilfe erhalten, was ihn sogar auf die Titelseiten von „Stern“ und „Brigitte“ brachte. Doch sonst läuft es für ihn eher bescheiden. Er lebt heimatlos in einem Hotel, deutlich über seinen Verhältnissen und hat seine große Liebe Anne (Sonsee Neu) seither nicht mehr gesehen.

Auf Bastians Konto sieht es derweil mau aus. Angebote wie das von Hugo Egon Balder, der ihm „Das große Promibumsen“ anbietet, sind nicht nach seinem Gusto. Und auch die neue Krankenhausserie mit dem Arzt Dr. Robert Engel wäre es nicht. Doch dann erfährt Pastewka, dass eben diese Produktion direkt bei jenem Krankenhaus entsteht, bei dem seine Ex-Freundin Anne arbeitet. Er will sie zurück und sagt zu.

Produziert wird die Serie weiterhin von Brainpool TV. Hinzukommt auch diesmal der Joint-Venture-Partner Minestrone TV, was bedeutet: Bastian Pastewka gehört weiterhin selbst mit seiner Firma zu den Mitproduzenten der Serie. Zusammen mit Sascha Albrecht und Erik Haffner verfasste er die Drehbücher. tsch

