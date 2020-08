Corona-Krise aufbereitet

Bei der 20. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse vom 23. bis 26. September in Saarbrücken wird auch ein erstes im Saarland produziertes Kinderbuch zur aktuellen Corona-Situation vorgestellt. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Durch die Corona-Auflagen mussten die Messetermine um die Hälfte abgespeckt werden, sagte Messeleiter Igor Holland-Moritz. Nun werde es vier Tage lang über die Stadt Saarbrücken verteilt etwa 75 Lesungen, Workshops, Autorenbegegnungen und Bücherschauen für Kinder und Jugendliche geben.

In der Bücherschau gehe es um aktuelle Themen wie Klimaschutz, Feminismus und Geschichte der DDR, hieß es. Das in diesem Jahr zur Messe vorgesehene Partnerland Portugal musste laut Holland-Moritz wegen der Corona-Krise seine Teilnahme absagen. Während die Eröffnung und Bücherschau den Angaben nach im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johann in Saarbrücken stattfinden, wird es erstmals auch Veranstaltungen in Schulen, Kitas und Kindergärten geben.

Lust aufs Lesen wecken

Unter dem Leitmotto „Gemeinsame Sache machen“ solle die Messe Kindern und Jugendlichen im Smartphone-Zeitalter wieder mehr Lust am Lesen und Stöbern in Büchern vermitteln und die frühkindliche Bildung stärken, erklärte Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). „Gemeinsames Lesen von Kindern und Erwachsenen ist so etwas wie Heimat finden.“ epd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020