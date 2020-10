Corona-Neuinfektionen erneut stark angestiegen

Berlin/Mannheim.In der Corona-Krise richten sich angesichts rasant steigender Infektionszahlen wachsende Erwartungen an einen Impfstoff gegen das Virus. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte seine Einschätzung, dass erste Impfungen voraussichtlich in den ersten Monaten des nächsten Jahres möglich werden. Unterdessen mehren sich Hinweise, dass Gesundheitsämter in einigen Städten mit der Verfolgung von Infektionsketten nicht mehr hinterherkommen.

Die Ämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zum zweiten Mal mehr als 11 000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Die vom RKI am Freitagmorgen veröffentlichte Zahl von mindestens 11 242 Neuinfektionen lag nur geringfügig unter der bisherigen Höchstmarke vom Vortag (11 287 Fälle). Allerdings kann die aktuelle Gesamtzahl noch höher liegen, da es wegen einer technischen Störung am RKI zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen aus den Bundesländern kam. Eine Regionen erklärten sich zunehmend überfordert.

Schon im Januar?

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, man gehe weiterhin davon aus, dass Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Der „Spiegel“ zitiert Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in seiner neuen Ausgabe mit den Worten, es könne Januar sein, vielleicht auch Februar oder März oder sogar noch später.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf Teilnehmer einer Videokonferenz der Gesundheitsminister der Länder mit Spahn Anfang der Woche berichtet, dass Impfungen schon früher möglich sein könnten. Spahn habe dort erklärt, die Firma Biontech (Mainz) stehe dicht vor der Zulassung eines Impfstoffs. Auf Nachfragen, wann er mit ersten Impfungen rechne, habe Spahn gesagt: „Das könnte noch vor Ende des Jahres passieren.“

Der Vorstandschef des Tübinger Biopharmaunternehmens Curevac, Franz-Werner Haas, rechnet weiter mit dem ersten Halbjahr 2021, dass ein Impfstoff seiner Firma auf den Markt kommt. Das Unternehmen Curevac hatte nach der Mainzer Firma Biontec als zweites deutsches Unternehmen die Genehmigung für eine klinische Studie bekommen.

Mittlerweile glaubt mehr als die Hälfte der Bürger, dass ihre Gesundheit durch das Coronavirus gefährdet ist, wie aus dem neuen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Demnach werden die verschärften Regeln in Risikogebieten überwiegend begrüßt. 62 Prozent sprechen sich sogar für höhere Strafen aus als bisher, wenn jemand die Corona-Vorschriften missachtet. dpa/jung

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020