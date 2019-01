Dämpfer für Söder

Markus Söder (l.) und Vorgänger Horst Seehofer. © dpa

München.Nach historischen Wahlpleiten soll Markus Söder die CSU als Ministerpräsident und nun auch neuer Parteichef wieder zu Erfolgen führen – in demonstrativer Einigkeit mit der CDU. Auf einem Sonderparteitag wählten die Delegierten den 52-Jährigen am Samstag in München zum neuen CSU-Chef und Nachfolger Horst Seehofers, der nun schon das zweite Amt auf Druck seiner Partei an Söder abgeben musste. Mit 87,4 Prozent der Stimmen blieb Söder aber hinter den Erwartungen vieler Parteifreunde zurück. Als Zielmarke waren mindestens 90 Prozent genannt worden. Er selbst gab sich mit seinem Ergebnis allerdings „sehr zufrieden“.

Seehofer wurde anschließend fast einstimmig zum CSU-Ehrenvorsitzenden gewählt. Bundesinnenminister will und soll der 69-Jährige bleiben. dpa

