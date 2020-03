Damit Patienten in Lorsch weiterhin gut versorgt sind

Schwetzingen/Lorsch.Die in Schwetzingen ansässigen Ze:ro Praxen als großer Verbund haus- und fachärztlicher Einrichtungen in der Metropolregion hat zum Jahreswechsel erstmals eine Praxis in Hessen hinzugewonnen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist das Unternehmen bereits mit zahlreichen Praxen vertreten, die neu hinzugekommene hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Lorsch ist die 20. Einrichtung. Über die Integration streben die Inhaber einen flächendeckenden Verbund allgemeinmedizinischer Praxen in der Metropolregion an und damit die nachhaltige Sicherung einer wohnortnahen, patientenorientierten Versorgung.

Als einer der größten ambulanten Gesundheitsversorger in der Metropolregion bieten die Ze:ro Praxen insbesondere Ärzten, die vor dem Ruhestand stehen und keinen Nachfolger finden, die Möglichkeit, ihre Praxis in den Verbund zu integrieren und damit den Fortbestand zu sichern. Ein Modell, das nicht nur abgebenden Ärzten zugutekommt, sondern vor allem den Patienten, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir seit Januar mit unserem Verbund auch in Hessen vertreten sind. Damit sind wir unserem Ziel, für möglichst viele Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar erreichbar zu sein, ein großes Stück näher gekommen“, sagt Dr. Lutz Hager, der stellvertretende Geschäftsführer. „Mit unserer Erfahrung bei Praxisintegrationen in mittlerweile drei Bundesländern sehen wir uns als starker Partner.“

Auch für die Stadt Lorsch war die Integration der Hausarztpraxis ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der medizinischen Versorgung. „Wir sind sehr glücklich, dass die ehemalige Gemeinschaftspraxis Schmidt und Tilch-Schmidt unter der Leitung von Ze:ro weitergeführt wird. Gerade durch die angespannte Nachfolgesituation im hausärztlichen Bereich ist es wichtig, dass nicht nur die Praxisabgeber, sondern auch die Stadt einen kompetenten und erfahrenen Partner gefunden haben“, so Bürgermeister Christian Schönung: „Das ist ein wichtiges Signal für unsere Stadt und bestärkt uns darin, diesen gemeinsamen Ansatz weiter zu verfolgen.“ zg

