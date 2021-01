Dank an die Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor

Rhein-Neckar-Kreis.„Mit Anträgen und Vorschlägen zum Klimaschutzkonzept, zur Artenvielfalt und zu einer sozialen Schuldnerberatung sowie zur besseren Förderung der Schulsozialarbeit gestaltet die SPD Kreistagsfraktion in schwieriger Zeit die Kreispolitik mit, so dass der Landkreis auf gutem Wege ist, der Pandemie zu trotzen und sich trotzdem gut zu entwickeln“, fasst Fraktionsvorsitzender Dr. Ralf Göck, Bürgermeister in Brühl, die derzeitige Kreispolitik zusammen. Göck dankt neben seinen Kolleginnen Renate Schmidt (Epelheim) und Dr. Brigitta Martens-Aly (Wiesloch), die hier wertvolle Beiträge geliefert hätten, allen Fraktionen für die Zustimmung zu den SPD-Vorschlägen.

Sein Dank gilt auch Bund und Land, die Kommunen und Kreise mit finanziellen Mitteln ausstatten, und so die pandemiebedingten Ausfälle ersetzt hätten, heißt es in einer Pressemitteilung von Göck. So habe der Kreis auch 2021 einen gemeindefreundlichen und aufgrund der niedrigen Verschuldung nachhaltigen Haushalt aufgestellt, dem die Fraktion zustimmte. Froh sei man über die Senkung der Kreisumlage, von der alle Gemeinden profitierten.

Die SPD-Fraktion sei den Aktiven im Gesundheitsamt dankbar – allen voran Dezernentin Doreen Kuss –und den Ärzten um Anne Kühn und Andreas Welker, die alles tun, um der Pandemie Herr zu werden, lobt Göck. Um die hohe Zahl von Erkrankten kümmerten sich zahlreiche engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der GRN um den engagierten Geschäftsführer Rüdiger Burger, die im Moment wieder unter besonderer Anspannung stünden: „Hoffen wir, dass der Einsatz unserer Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, die sich bei Corona nicht weggeduckt haben, Aufmerksamkeit bei den Entscheidern finden“, so Dr. Göck.

Die Kreisgesellschaften der AVR kommen seiner Ansicht nach besser in Fahrt. Die Biovergärungsanlage sei gestartet, auch wenn nicht alles reibungslos geklappt habe: „Hier sind wir der Meinung, dass auch den beteiligten Privatfirmen gegenüber mit Selbstbewusstsein aufzutreten ist und die Position eindeutig und glasklar vertreten werden muss.“ zg

