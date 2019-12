Dank Gönner und Förderverein: Vogel der Nacht fliegt weiter

Bensheim.Beinahe hätte der Vogel der Nacht eine komplette Bruchlandung hingelegt. Nach dem diesjährigen Stadtparkfestival im August verkündete Veranstalter Harry Hegenbarth das endgültige Aus. Sinkende Einnahmen durch Sponsorengelder, höhere Ausgaben unter anderem für die Sicherheit – und die Unwägbarkeiten des Wetters – hatten dem beliebten Open Air und seinem Erfinder finanziell schwer zugesetzt.

„Das Risiko ist immens hoch, das ist fast schon ein Glücksspiel“, bilanzierte Hegenbarth nach der 15. Ausgabe und zog schweren Herzens einen Schlussstrich. Für den 40-Jährigen keine einfache Entscheidung, der Nachtvogel war und ist eine Herzensangelegenheit für ihn.

Hinter den Kulissen liefern allerdings seit dem Spätsommer die Wiederbelebungsversuche, weil man auch im Rathaus um die Bedeutung des Festivals mit seinem „freiwilligen Eintritt“ und dem abwechslungsreichen Programm für alle Altersklassen wusste. So kam es gelegen, dass ein Gönner, der anonym bleiben möchte, auf Hegenbarth und Richter zukam. Er kündigte an, in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 000 Euro für die Ausrichtung des Vogels zu zahlen, wenn sich die Stadtgesellschaft ebenfalls engagiert.

Richter verfolgte daraufhin erfolgreich die Idee, einen Förderverein zu gründen, der die Einsatzbereitschaft der Bensheimer für das Festival dokumentieren und über Mitgliedbeiträge Gelder einwerben soll. Ende November wurde die Vereinsgründung öffentlich gemacht. Der Plan dahinter: Wer mitmachen möchte, zahlt 20 Euro. Die Summe wurde bewusst niedrig angesetzt, um vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

Um die Bedingung des Sponsors zu erfüllen, braucht es mindestens 250 Mitglieder. Deren Mitgliedsbeiträge summieren sich im Jahr auf 5000 Euro. Diese Summe wird dann vom Spender gemäß der Absprache vervierfacht, so dass man bei besagten 20 000 Euro landet. Festival gerettet, der Vogel kann wieder fliegen. Für 2020 ist der Termin schon fix, vom 11. bis 16. August wird auf der schrägen Wiese gefeiert. Am Konzept wird sich nichts ändern, die Planungen laufen bereits.

Der Vorstand um Vorsitzenden Dirk Bartels, den Stellvertretern Claudia Mayer und Hennig Ameis, Schriftführerin Doris Kellermann und Schatzmeisterin Katrin Morena rührt seit Dezember kräftig die Werbetrommel, um Mitstreiter zu gewinnen.

„Es ist eine einzigartige Veranstaltung, die es sonst nirgendwo in der Region in dieser Form gibt“, betonte Bartels bei der Präsentation des Vereins im Rathaus. Sie sei deshalb absolut rettungswürdig. Sein Stellvertreter Hennig Ameis betonte, dass alle Vogel-Fans der ersten Stunde seien.

Und Harry Hegenbarth selbst? „Für mich ist heute schon Weihnachten. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein großer Moment für uns“, kommentierte er die Ereignisse der vergangenen Wochen. Er sei unheimlich dankbar, besonders auch dem Sponsor.

Seit 2005 gibt es den Nachtvogel. Die Anfänge waren bescheiden, ein chilliger Abend mit Tee, Teelichtern und sanften Gitarrentönen. Als Fixpunkt diente ein VW Bus. Seitdem hat sich viel getan, das Festival ist auf sechs Tage angewachsen und besonders bei Familien beliebt.

Wer dem Förderverein beitreten möchte, kann über die Homepage des Festivals ein entsprechendes Formular herunterladen und ausfüllen.

Info: Weitere Infos zum Festival und zum Förderverein unter www.vodena.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019