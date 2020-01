Dankeschön für Sternsinger

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit!“ haben Sternsinger den Segen 20*C+B+M 20 ins Rathaus, in zahlreiche Altenheime, Polizeiwachen wie auch Privathäuser gebracht. Die Königsschar sammelte dabei für Projekte im Libanon, in denen Schüler die gemeinsamen Werte der Weltreligionen kennenlernen, sowie für Kinderhilfsprojekte in 107 weiteren Ländern. Für ihren Einsatz sind an diesem Samstag, 11. Januar, ab 14 Uhr alle Sternsinger-Gruppen ins Atlantiskino eingeladen und beschließen die Aktion mit Jugendseelsorger Tobias Streit. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020