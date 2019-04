Das Alter in all seinen Facetten

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“, schrieb einst Joachim Fuchsberger. Dieser Abschnitt eines Menschenlebens kommt mit Herausforderungen um die Ecke, an die man im Vorhinein nur ungern oder überhaupt nicht denken mag: Rente, Altersarmut, Liebe, Einsamkeit, Schwäche, Tod und Krankheit sind nur wenige von vielen Themen, die Menschen im Alter beschäftigen und viel Kraft und die nötige Unterstützung von außen abverlangen – wenn nicht sogar eine gehörige Portion Selbsthumor.

Düstere und heitere Seiten

Das Thema Altern in all seinen Facetten – sowohl den düsteren, als auch den heiteren – zu zeigen, hat sich die alwine-Stiftung um Vorstandsvorsitzende Martina Schildhauer auf die Fahne geschrieben. Gemeinsam mit Alfred Speiser, dem Inhaber des Modernen Theaters in Weinheim und des Brennessel-Kinos in Hemsbach, präsentiert die Stiftung am kommenden Wochenende das „Filmfestival für Generationen“ – nicht zu verwechseln mit dem „Europäischen Filmfestival der Generationen“, das übrigens in diesem Jahr seine zehnte Auflage begeht und vom 17. Oktober bis 10. November stattfindet.

Spendenanteil für alwine

Beim „Filmfestival für Generationen“ werden fünf Streifen gezeigt, die das Alter und das Altwerden auf ihre Weise abbilden.

Als eine Art Vorspann wird vor jedem Film ein kontrastierender Kurzfilm gezeigt, wie „Café d’Amour“ von Benedikt Toniolo oder „Dunkelrot“ von Frauke Thielecke mit Horst Jansson in der Hauptrolle. Ein Teil des Geldes aus den Kartenverkäufen kommt der alwine-Stiftung zugute.

Wie hoch der Anteil ist, hänge letztendlich von der Anzahl der verkauften Karten ab. Kino-Chef Alfred Speiser ist aber zuversichtlich, dass die Erstauflage ein Erfolg wird, und spricht schon jetzt von einer zweiten und dritten Auflage.

Wer sich eine Karte kauft, sollte sie gut aufheben. Denn am Sonntag, 5. Mai, wird der Filmklassiker „Harold und Maude“ im Modernen Theater Weinheim gezeigt – Inhaber einer Filmfest-Karte zahlen bei dieser Vorstellung dann keinen Zusatzeintritt. vmr/lim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019