Das Bürgerhaus wird noch teurer

Bensheim.Das Bensheimer Bürgerhaus darf in keinem Rückblick fehlen. Und dies nicht, weil der 70er-Jahre-Bau nun modernisiert, aufgehübscht und mit einem neuen Pächter versehen einer glücklichen und gewinnbringenden Zukunft entgegensieht. Sondern weil das Großprojekt immer noch Schlagzeilen schreibt, die sich die Verantwortlichen lieber gespart hätten.

Nachdem im Herbst 2018 bekannt wurde, dass die Kosten von 8,9 auf knapp elf Millionen Euro steigen und sich die Eröffnung erneut nach hinten verschiebt, kam im Herbst 2019 die nächste Katastrophenmeldung. Investiert werden müssen nach aktuellen Angaben zwischen 13,2 und 13,8 Millionen Euro – je nachdem, wie viel „Unvorhergesehenes“ der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) als Bauherr noch auf die Füße fällt.

Pächter gefunden

Nicht zu halten war außerdem der bisherige Zeitplan. Nun rechnet man mit einer Einweihung Ende des zweiten Quartals 2021. Einen früheren Zeitpunkt hält Bürgermeister Rolf Richter für unrealistisch, weil man zuvor alle Abläufe im Neubau auf alten Grundmauern testen will und muss. Ursprünglich sollte das Bürgerhaus übrigens zum 1. Januar 2020 seiner Bestimmung übergeben werden – was mit Blick auf den momentanen Zustand der Baustelle aber eine recht luftige und feuchte Angelegenheit geworden wäre.

Die Verzögerungen führten MEGB-Chef Helmut Richter und Rathauschef Rolf Richter unter anderem darauf zurück, dass man manche Gewerke mehrfach ausschreiben musste, bis es ein annehmbares Angebot gab. Die gute Konjunktur bereite nach wie vor Schwierigkeiten und treibe die Preise nach oben, hieß es seitens der Verantwortlichen. Dass aufgrund des Gesamtvolumens nach EU-Vergaberecht ausgeschrieben werden muss, erwies sich ebenfalls nicht als hilfreich.

Positiv wurde von Helmut und Rolf Richter gewertet, dass trotz der immensen Mehrausgaben die jährliche Zuwendung aus dem städtischen Haushalt an die MEGB (Verlustausgleich) unverändert und wie von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen bei maximal 500 000 Euro liegt. Historisch niedrige Zinsen und Mehreinnahmen bei der Verpachtung machen dies möglich. Als „gute Nachricht“ wurde zudem ins Feld geführt, dass man einen Pächter für die Immobile gefunden hat, der deutlich mehr an Pacht zahlen wird als in der bewusst niedrig angesetzten Kalkulation. Um wen es sich dabei handelt, soll in nächster Zeit öffentlich gemacht werden. Es soll sich aber um einen in dieser Branche erfahrenen Fachmann handeln, der seit einigen Jahren in der Region tätig ist. An ihm liegt es nach der Eröffnung, das modernisierte Bürgerhaus mit Leben und deutlich mehr Veranstaltungen zu füllen als bisher. Dem Vernehmen nach soll der Dalberger Hof in den Planungen ebenfalls eine Rolle spielen.

Nahezu unverändert bleiben die Fördermittel, die nach Bensheim für das Projekt fließen. 698 000 Euro gibt es für die energetische Sanierung, dazu kommen rund 1,457 Millionen aus dem Programm Stadtumbau West. Diese Mittel können bekanntlich aber nur in Anspruch genommen werden, wenn man einen Eigenanteil leistet. Der beläuft sich auf 889 000 Euro und muss bekanntlich aus dem Haushalt an die MEGB weitergeleitet werden.

Bürgermeister Richter betonte zudem, dass es keinen Sinn mache, das Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt noch zu stoppen. Zum Umkehren ist es mit einem beauftragten und verausgabten Volumen von acht Millionen Euro ohnehin zu spät. Frühere Gelegenheiten, die Reißleine zu ziehen, hatte man verpasst.

So kann man nur die Luft anhalten und hoffen, dass in einem Jahr kein neues Kapitel des Bürgerhaus-Fiaskos geschrieben wird. Oder um es in den Worten des Ortsvorstehers von Bensheim-Mitte, Marco Weißmüller (CDU) zu sagen: „Das Kind ist mittlerweile so tief in den Brunnen gefallen, dass man es sowieso nicht mehr rauskriegt. Da kann man nur noch den Kopf schütteln und hoffen, dass alles schön wird.“ Dem ist wenig hinzuzufügen.

