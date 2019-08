Das Ende einer Ära

Tauberbischofsheim.Eine Ära geht in der Kreisstadt an diesem Wochenende zu Ende: Am Samstag ist der letzte Tag von Wolfgang Vockel als Bürgermeister von Tauberbischofsheim.

Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten blickt der scheidende Rathaus-Chef noch einmal auf seine 24-jährige Amtszeit zurück. Dabei zieht er ein positives Fazit. Der 63-jährige bekennt, dass sein Wahlergebnis am 30. Juni mit 28,4 Prozent für ihn eine herbe Niederlage und große Enttäuschung gewesen sei. Schließlich hätte er in Tauberbischofsheim seine Arbeit gerne fortgesetzt. Doch handele es sich bei dem demokratisch entstandenen Resultat um Politik. Vockel betont, dass sich während seiner Amtszeit viel verändert habe und einiges erreicht worden sei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019