Das erwartet die Soldaten im Einsatz

Niederstetten.Das Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten hat in Afghanistan einen neuen Auslandseinsatz übernommen und leistet gleichzeitig in der Heimat „Corona-Hilfe“. Regimentskommandeur Oberst Peter Göhringer stellt sich in einem Interview den Fragen der FN. Wie lauten die derzeitigen Aufgaben des Regiments? Wie viele Soldaten und Hubschrauber gehen in diesen Einsatz? Wie lange wird er dauern? Was gibt es vom Heimatstandort, vom Heeresflugplatz Niederstetten, zu berichten? Und: Wie geht es nach der Ankündigung des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump zu einem Abzug der US-amerikanischen Truppen im April 2021 weiter? Der Präsident hatte damit sämtliche Verbündete zumindest überrascht – und ein solcher Schritt könnte auch den Einsatz der Niederstettener Soldaten beeinflussen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2021