Das Flaggschiff an der Leine

Mannheim.Die allgegenwärtige Elektrifizierung von Fahrzeugen hat auch Skoda erreicht. Der tschechische Autohersteller hat sein Flaggschiff Superb als erstes Serienmodell der Marke mit einem Plug-in-Hybridantrieb ausgestattet, um auch den Octavia als Hybrid-Modell sowie das Elektrofahrzeug Enyaq folgen zu lassen.

Der Superb iV kombiniert sowohl in der Limousine als auch im Kombi einen 1,4-Liter-Benziner mit einem Elektromotor mit einer Batteriekapazität von 13 kWh. Der Ottomotor entwickelt eine Leistung von 156 PS, der Elektroantrieb kommt auf 116 PS. Die Systemleistung steht mit 218 PS im Datenblatt.

Geräusch erzeugt

Das tschechische Topmodell startet quasi ohne hörbaren Antrieb. Nur ein Soundgenerator erzeugt, wie vom Gesetzgeber verlangt, ein spezielles Geräusch. Dieses lässt Fußgänger und Radfahrer den Superb iV frühzeitig hören. Innen indessen bleibt es sehr ruhig. Auch bei flotter Fahrt werden die Gespräche der Passagiere nicht beeinflusst. Komfortabel rollt der Superb dahin. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet flott und unmerklich. Das Fahrwerk fängt Straßenunebenheiten fein ab. Ein Kurvenräuber ist der Plug-in-Riese nicht. Das sanfte Dahingleiten steht ihm viel besser zu Gesicht.

Dennoch erledigt der Tscheche die 100-Kilometer-Prüfung in flotten 7,7 Sekunden. Und der Vortrieb endet erst bei 224 km/h. Dank des Elektromotors an Bord fährt der Superb iV bis zu 56 Kilometer emissionsfrei. Ist die Batterie leer, schaltet sich der Verbrenner dazu. Dadurch steigert sich die Reichweite auf bis zu 850 Kilometer. Weite Reisen verlieren im Plug-in-Modell ihre Schrecken. Der Fahrer ist nicht ausschließlich auf eine Elektrozapfsäule angewiesen, die möglicherweise fern ab seiner Route installiert und vielleicht auch schon belegt ist.

Fleißig laden heißt aber auch sparen. Dies sollte außerhalb der Reisezeit zum überwiegenden Teil möglich sein. An einer haushaltsüblichen Steckdose dauert der Ladevorgang sechs Stunden, an einer Wallbox werden dreieinhalb Stunden benötigt. Vorausgesetzt der Akku hat Saft, verbraucht der Fünfsitzer laut Werk durchschnittlich 1,5 Liter Benzin sowie 14 kWh Strom pro 100 Kilometern. Ohne Saft im Akku registrierte der Bordcomputer bei unseren Testfahrten einen Verbrauch von knapp sieben Litern. Für ein Fahrzeug von fast fünf Metern Länge mit einem 156 PS starken Benziner ist das nicht der schlechteste Wert.

Apropos: Die Platzverhältnisse im Tschechen sind fürstlich. Im Fond können auch groß gewachsene Mitfahrer die Beine richtig lang machen. Das Mittelklassemodell bietet beste Voraussetzungen für ein ganz entspanntes Reisen. Und im 485 Liter großen Kofferraum kann eine Menge Gepäck mitgehen. Zum Wohlfühlcharakter trägt auch der wertige Innenraum bei. Mit neuen Chromapplikationen an Türgriffen und Türöffnern wirkt das Interieur in Verbindung mit der Beleuchtung an der Instrumententafel edel und elegant.

Der Skoda Superb Limousine iV kostet in der Ausstattung Ambition 40 541 Euro. Für den Kombi werden 41 516 Euro verlangt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020