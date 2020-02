Das Geld als allwissender Erzähler

Geld stinkt bekanntlich nicht; es muss also ziemlich reinlich sein. Dafür ist es geschwätzig, denn: Das Geld spricht. Es spricht viel in diesem Buch, es erzählt uns einen ganzen Roman, wie schon der Titel deutlich macht: „Das Geld spricht“.

Das Geld zum allwissenden Erzähler eines Romans zu machen – auf diese verrückte Idee kann, wenigstens in Deutschland, nur einer kommen: Ernst Wilhelm Händler. Der in Regensburg und München lebende Schriftsteller hat neben Philosophie auch Volks- und Betriebswirtschaft studiert. Als Kapitalismuskritiker ist Händler gleichzeitig Unternehmer mit Insiderwissen – und somit bestens geeignet für dieses Erzählprojekt.

Naheliegenderweise spielt die Geschichte in der Bankenmetropole Frankfurt. Dort trifft sich in der Zentrale einer großen deutschen Bank eine namenlose Figur – im Buch „der Gründer“ genannt – mit einer zweiten: dem Banker. Vor längerer Zeit hatte der Gründer den Banker, der das Privatkundengeschäft der Bank leitet, um einen Kredit für ein Projekt ersucht. Der Banker hatte abgelehnt – ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte, machte der Gründer doch in den USA mit seiner Idee Karriere und Geld.

Will der Gründer sich jetzt an ihm rächen – ihn demütigen? So fragt sich der Banker. Um bald zu erkennen, dass sein Gegenüber sich auch deshalb an ihn gewandt hat, weil es auf einem Selbstfindungstrip ist. Der Banker darf dann die halbe Milliarde verwalten. Seine Kandidaten sind drei Hedgefonds-Manager: der Nano-Mann, der Schwere Mann und Banana Clip. Allein der Schwere Mann jongliert mit Geldern in Höhe von 8 Milliarden Dollar.

Einblicke ins Bankengeschäft

Das Geld erzählt uns diese Geschichte, nicht ohne erläuternde Kommentare, Fachexpertisen oder philosophische Statements über sich selbst, sein Wesen und seine Daseinsberechtigung einzustreuen. Manche der Eigenbeschreibungen, die nicht selten in Versalien stehen, lesen sich prahlerisch („Ich habe keine Grenzen“, „Ich habe die Macht“, „Wer außer mir sollte der allwissende Erzähler sein?“). Doch darf man davon ausgehen, dass Händler dem Geld lediglich die eigenen Ein- und Ansichten über den Anlagesektor in den Mund gelegt hat. Die Handlung spielt vor dem 23. Juni 2016: Das Brexit-Referendum ist noch Zukunftsmusik. Den Zuschlag für die halbe Milliarde erhält, passend zur Irrationalität der heutigen Finanzsphäre, die chaotisch strukturierte Banana Clip. Nicht ohne Grund verknüpft das Buch den ökonomischen Plot ja mit dem Privatleben der handelnden Personen selbst. Bis ins Privateste hinein sind die vermeintlich so unterschiedenen Sphären bei Händler miteinander verbunden.

So beobachtet die Freundin des Bankers an ihm psychische und sogar physische Veränderungen, sobald er geschäftlich bedeutsame Neuigkeiten erfährt. Auch wenn der Roman mit komplexen finanzökonomischen Zusammenhängen operiert und mit Fachtermini gespickt ist, was die Lektüre passagenweise nicht einfacher macht: In ebenso origineller wie glänzender und unterhaltsamer Weise gibt Händler in dem Buch Einblicke in eine Sphäre, die den meisten von uns im Normalfall verschlossen bleibt.

