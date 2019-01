Das gesamte Zentrum stellt sich vor

Das Zentrum Beruflicher Schulen an der Wormster Straße in Weinheim veranstaltet zum ersten Mal einen großen gemeinsamen Tag der offenen Tür. Am Samstag, 9. Februar, werden sich von 10 bis 14 Uhr sowohl die Helen-Keller-, als auch die Hans-Freudenberg- und die Johann-Philipp-Reis-Schule der Öffentlichkeit vorstellen. Unter dem Slogan „Drei Schulen – ein Zentrum“ können sich Jugendliche und deren Eltern ein Bild von den Angeboten machen und sich auch gleich anmelden. Führungen für die einzelnen Schulen beginnen jeweils beim Info-Point um 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr, 12.30 Uhr und um 13 Uhr.

„Robotik bewegt die Welt“

Außerdem zeigen natürlich die einzelnen Fachbereiche, um was es genau geht. So ist beispielsweise an der Hans-Freudenberg-Schule ein Elektrofahrzeug zu sehen, im Chemielabor entsteht Elefantenzahncreme und für Legofans ist „Lego mal anders – Robotik bewegt die Welt“ interessant. In der Helen-Keller-Schule heißt es unter anderem „Pflegebedürftige Menschen beschäftigen? Fragt sich nur wie!“, „Vom Nudelholz bis Thermomix – Küche als Lernort“ und an der Johann-Philipp-Reis-Schule gibt es zum Beispiel „BWL zum Anfassen“.

Zentrum Beruflicher Schulen, Wormser Straße 51 bis 53 sowie Heinestraße 12, Samstag, 9. Februar, von 10 bis 14 Uhr. wn

