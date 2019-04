„Das ist doch eine Salami-Taktik“

Die Stadtplaner in Weinheim haben ihre Parkplatz-Rechnung offenbar ohne die Geschäftsleute rund um den Amtshausplatz gemacht. Wie berichtet, plant die Eigentümergemeinschaft des Anwesens Hauptstraße 118 – die Familie Annacker – einen Neubau, der sich an der Ecke Fußgängerzone/Schlossergässchen direkt an ihr Eigentum anschließt. 251 Quadratmeter Grund wollen sie dafür der Stadt abkaufen. Diese wiederum hofft auf eine Aufwertung des Platzes.

So wie die Verwaltung das Thema in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat darstellt, würden dafür keine öffentlichen, sondern nur Dauer-Parkplätze wegfallen. 16 davon sind derzeit laut Stadt an Gewerbetreibende vermietet, zwölf an Anwohner.

„Das ist doch nur eine Salami-Taktik“, schimpft beispielsweise der Inhaber von „Heinrich Grimm“, Joachim Gutjahr, in der Grabengasse. Er glaubt, dass nach und nach alle Parkplätze am Amtshausplatz verschwinden sollen. „Das ist für uns existenzbedrohend“, sagt er. Dass man als Nachbar aus der Zeitung davon erfahre, ärgert ihn noch zusätzlich. „Wir finden das schockierend. Warum kann man bei so einer Planung nicht vorher die Nachbarn befragen?“

Klar positioniert hat sich schon Christian Mayer. Der Florist, der sein Geschäft ebenfalls in der Nähe des Amtshausplatzes hat, ist einerseits der Vorsitzende der Innenstadtkaufleute, die im Verein „Lebendiges Weinheim“ organisiert sind. Auf der anderen Seite ist er auch Stadtrat für die Freien Wähler. „Ich bin sowohl als Stadtrat als auch als Einzelhändler gegen das Bauvorhaben. Denn für unsere Kunden reicht schon das Gefühl aus, dass es keine Parkplätze mehr am Amtshausplatz gibt, damit sie wieder umdrehen. Zum Beispiel, wenn die Baustelle eingerichtet ist“, sagt Mayer. Auch eine Tiefgarage komme nicht in Frage. „Die Leute parken lieber oberirdisch“, sagt er.

Er verstehe zwar die Argumentation der Stadt, bleibe aber dabei: „Ich bin dafür, alles so zu lassen, wie es ist, ohne gleich als Ewiggestriger zu gelten.“ vmr

