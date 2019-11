Mannheim/Frankfurt.Das Herbert Pixner Projekt um den namensgebenden Südtiroler Multiinstrumentalisten und Komponisten tritt an diesem Donnerstag im Mannheimer Rosengarten und am Freitag, 15. November, in der Frankfurter Jahrhunderthalle zusammen mit den Berliner Symphonikern auf. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten berichtet der Musiker über diesen Brückenschlag von progressiver Volksmusik und klassischem Klangkörper sowie die damit verbundenen Herausforderungen. „Das ist ein Traum jeden Musikers“, so Pixner. Zudem spricht der Südtiroler über das 15-jährige Bestehen des Pixner Projekts im kommenden Jahr, in dem eine Tour mit einer fünfköpfigen Besetzung zusammen mit Harfenistin Katrin Unterlercher geplant ist. Außerdem wird ein neues Album erscheinen.

