Das ist viel, viel mehr als nur Schreiben allein

Frag einen Hohenloher Fußballer nach Helmut oder Robert, dann kommt prompt die Antwort: Der Wörrlein? Der Stolz? Ja, die beiden kennt jeder. Kunststück. Irgendwann in 28 Jahren hatte sie schon jeder einmal am Telefon. Oder auf dem Platz getroffen.

Helmut Wörrlein (65) und Robert Stolz (67) haben den Hohenloher Fußball schon begleitet, als noch kein Mensch etwas von „fussball.de“, „fupa.net“ oder Smartphones wusste. Ihr Fachwissen ist enorm – und als „Vorschauschreiber“ für die Hohenloher Fußballligen in den Fränkischen Nachrichten sind sie mitten drin im aktuellen Geschehen auf den Plätzen wie wohl niemand sonst. Klar, Woche für Woche müssen sie eine Prognose wagen für den anstehenden Spieltag. Und so wie nur riesige Rechner eine genaue Wettervorhersage generieren, schöpfen Helmut Wörrlein und Robert Stolz aus ihrem enormen Wissen über die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. „So eine Fußballvorschau, das ist aber viel mehr als nur das Schreiben selbst“, erklärt Robert Stolz, der „Herr über die Bezirksliga“. Sein Kollege Helmut Wörrlein – er analysiert Woche für Woche die A3 und die B4 für die FN – pflichtet seinem langjährigen Freund bei: „Man braucht Kontakte. Gute Kontakte. Zu Spielern und Funktionären“, sagt er. Da wirft hier mal unerwartet ein Trainer hin, dort klagt ein Verein über mehrere Verletzte. „Das musst du wissen und nicht selten erst einmal mühsam herausfinden“, erklärt Wörrlein. Deshalb auch sein Appell an die Vereine: „Sagt uns doch bitte Bescheid, wenn sich aktuell was tut.“

Wie viele Stunden bis heute schon zusammen gekommen sind? Stirnrunzeln. Vor dieser Frage kapituliert selbst Robert Stolz, der sonst statistisch bestens organisiert ist. Rund 28 Spieltage in 28 Jahren. „Mein Gott, ja, das sind ja rund 800 Vorschauen“. Stolz glaubt’s erst wirklich, als er es beim Gespräch mit den FN mit dem Taschenrechner noch einmal nachgeprüft hat. Der Zeitaufwand für die vielen Artikel ist dabei noch nicht berechnet.

Ja, vor 28 Jahren haben beide das arbeitsintensive „Amt“ von Altmeister Helmut Bischoff übernommen. Damals war’s jedoch noch nichts damit, sich einfach an den Computer zu setzen und das E-Mail-Knöpfchen zu drücken. „In den Neunzigern waren noch die Schreibmaschine und Tipp-Ex im Einsatz“, erinnert sich Wörrlein. „Die Vorschau selbst hab’ ich noch mit der Gelben Post verschickt“, schmunzelt das Creglinger Fußball-Urgestein, selbst viele Jahre lang Vorsitzender und Funktionär beim dortigen FC. Die gesamte Vita Helmut Wörrleins strotzt nur so vor fußballerischem Engagement. Goldene Spieler-Ehrennadel des WFV, Goldene Schiedsrichter-Ehrennadel, Goldene Verbands-Ehrennadel (die höchste Auszeichnung des WFV) und die Goldene Ehrennadel des Landessportbunds waren einige der großen Anerkennungen für seinen unermüdlichen Einsatz als Verbands- und Vereinsfunktionär. Er kennt „die andere Seite“ also so richtig gut.

Robert Stolz steht ihm in nichts nach. Er war 18 Jahre lang zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im gesamten Bezirk, selbst Spieler und Trainer im Heimatort Löffelstelzen und fünf Jahre sogar Sportkreis-Vorsitzender – nur mal so „nebenbei“ die wichtigsten Pfeiler seiner sportlichen Karriere.

Die Fußballer, über die er Woche für Woche schreibt, sind auch heute noch irgendwie „seine Jungs“. Er versteht. Sind sie verletzt, leidet er mit. Spielen sie nur Mist zusammen, gibt’s auch einmal mahnende Worte. Für alle drei Ligen liefert Stolz übrigens Woche für Woche das gesamte Vorschau-Bildmaterial. Überflüssig zu erwähnen, dass in den Saisonmonaten der Fußballplatz zur zweiten Heimat wird. Auch wenn’s in die Relegation geht, sind Helmut Wörrlein oder er meist vor Ort. „Allein der Anfahrtsweg ist da manchmal richtig knackig“, macht Wörrlein deutlich, der Zeitaufwand hinter den Artikeln nicht selten enorm.

Spüren, was Sache ist

Beide sind sie gespannt aufs Spielergebnis, brauchen dieses Live-Erlebnis. Helmut Wörrleins Augen funkeln: „Du musst ganz einfach auch immer wieder auf den Platz, um richtig zu spüren, was Sache ist.“ Robert Stolz führt zu all dem „Alltäglichen“ die Torjägerliste der drei Ligen, stellt jede Woche in „Fußball in Kürze“ Wissenswertes aus Bezirk und Umland zusammen, beide begleiten sie die Hohenloher Pokalwettbewerbe. Zwei wandelnde Fußball-Lexika. Jeder spürt das, der schon einmal an einem Tisch mit ihnen saß. Bücher könnten sie schreiben. Fußball-Bücher. Beide.

Längst sind sie privat so richtig gute Freunde, wenn auch nicht immer einer Meinung. „Aber meist raufen wir uns schnell wieder zusammen, fast schon wie ein altes Ehepaar“, scherzt Robert Stolz. Der eine springt für den anderen ein, falls der einmal privat verhindert ist. Robert Stolz hatte auch schon das gesamte elektronische Büro in Cuxhaven mit dabei. Nur damit freitags rechtzeitig in der Zeitung steht, was da zu stehen hat: eine fundiert recherchierte Vorschau auf den Spieltag am Wochenende.

Auch hier im „Volltreffer“ steht heuer wieder beider Name über vielen der analytischen Artikel. Und auch wenn sie zunächst die Hände über dem Kopf zusammenschlugen angesichts des Bergs an Arbeit, der das „Heftle“ macht (O-Ton Robert Stolz noch letzte Woche: „Wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen.“): Sie haben den Berg erklommen. Nachzulesen hier. Verlässlich wie immer. Und vor allem: einfach nicht zu toppen . . .

