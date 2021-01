„Das Kostbarste“ für 106 Bürger

Mosbach.Die Erleichterung war Landrat Dr. Achim Brötel sichtlich anzusehen, als das Kreisimpfzentrum im Mosbacher Obertorzentrum am Freitag den Betrieb aufnahm. „Wir haben gezielt auf diesen Tag hingearbeitet“, sagte Brötel und fügte an: „Ich habe hier heute Morgen sehr viele dankbare Menschen getroffen.“

Lediglich 106 Personen wurden am ersten Tag mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer geimpft – mehr steht aktuell nicht zur Verfügung. Deshalb startete das Kreisimpfzentrum auch eine Woche später als ursprünglich geplant„Wir können die Kapazität aber jederzeit hochfahren, sobald genügend Impfstoff da ist“, so der Landrat. Deshalb könne man auch nur so soweit planen und Termine vergeben, wie man Impfstoff habe.

Innerhalb knapp einer Stunde waren die Termine für den ersten Tag im Kreisimpfzentrum vergeben. Einen davon ergatterte Gaby Csik aus Strümpfelbrunn für ihre 97-jährige Tante Elsa Knopf. „Wir sind sachlich an die Situation herangegangen. Wir wären nicht böse gewesen, wenn wir keinen Termin für den ersten Tag bekommen hätten. Aber es ist ein Anfang, und wir sind erleichtert“, berichtet Csik.

