Das ländliche Herz der Kurpfalz erkunden

REGION.Schön ist esin Schwetzingen, schön ist es in Hockenheim. Und auch die umliegenden Gemeinden haben Anwohnern, wie Besuchern, einiges zu bieten. Die exponierte Lage, umrahmt von landschaftlicher Vielfalt, macht die Region zu etwas ganz besonderem. Kein Wunder also, dass etliche kleinere Betriebe, Geschäfte und eine Vielzahl von Dienstleistern das Bild der florierenden Gegend bereichern und erst so richtig vervollständigen.

Nun mag der ein oder andere sagen: „Das gibt es doch auch woanders. In Heidelberg, Mannheim oder Speyer ist das Angebot viel größer.“ Mag sein. Jedoch ist es nicht so ursprünglich und authentisch wie hier. Ganz nebenbei ist der Weg in eine der nächstgelegenen Metropolen kein Problem. A5, A6 und A61 machen es möglich. Durch die gute Anbindung über die Autobahnen profitieren auch die regionalen Händler, die lokales Kulturgut so mit Leichtigkeit in die Ferne transportieren können.

Eine fast perfekte Anbindung

Auch wen es gelegentlich in die Ferne zieht, wohnt dort genau richtig. Die internationalen Flughäfen in Frankfurt am Main und Stuttgart sind jeweils in gut einer Stunde zu erreichen. An den regionalen Flughäfen in Speyer und Mannheim ist man in noch kürzerer Zeit. Beide Städte sind auf Grund ihrer vorhandenen Binnenhäfen darüber hinaus bestens dafür geeignet, in der Region gefertigte Waren auf dem Wasserweg zu transportieren.

Einst zeichneten Spargel, Hopfen und Tabak das Bild der Region. Fabriken für Konserven und Tabakverarbeitung sorgten für ein Gros des Arbeitsplatzangebotes. Heute sind es mittelständische Unternehmen, die das wirtschaftliche Rückgrat bilden. Hervorzuheben hierbei ist der Dienstleistungssektor, der sich zu einem der bedeutendsten Faktoren der Wohlstandsgenerierung entwickelt hat. Dabei kommen weder Jung noch Alt zu kurz: Von der Altenpflegeeinrichtung, die sich um die Menschen kümmert, die ihren Beitrag längst geleistet haben, über Hörgeräteakustiker, einer Vielzahl köstlicher und regionaler Lebensmittel bis hin zu bequemer und sicherer Arbeitskleidung für diejenigen, die sich aktiv am Wirtschaftsstandort beteiligen, gibt es alles Wichtige für ein gutes Leben.

Hockenheim, Schwetzingen und ihre umliegenden Gemeinden sind aber nicht nur schön anzusehen und gute Orte für wirtschaftliches Fortkommen. Sie bieten auf Grund ihrer Lage auch einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag. Nicht umsonst zieht es viele Menschen, die in Speyer, Heidelberg oder Mannheim arbeiten, in das ländliche Herz der Kurpfalz. Im Gegensatz zum Leben in der Großstadt, bietet die Region kurze Wege, die zur Erholung führen. So ist man schnell auf Rad- oder Wanderwegen unterwegs, besucht Spielplätze, Freizeitbäder oder Kulturstätten wie den Schwetzinger Schlossgarten. Dank dieser Mischung aus Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten, Kulturangeboten und der städtischen Ländlichkeit, ist die Region so attraktiv für neidische Besucher und stolze Kurpfälzer. chh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020