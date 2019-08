Das Leben heutiger Indianer

Schriftsteller indianischer Herkunft haben in den vergangenen Jahrzehnten einen festen Platz in der amerikanischen Literaturszene erreicht. Manche von ihnen wie Sherman Alexie, Leslie Marmon Silko oder Louise Erdrich sind auch in deutscher Übersetzung erschienen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass die Figuren ihrer Romane sich mit dem Konflikt zwischen ihrer traditionellen Kultur und der amerikanischen Mainstream-Kultur auseinandersetzen müssen.

Der 37-jährige Tommy Orange geht in seinem Debütroman „Dort Dort“ anders an seine Figuren und ihre Lebenssituation heran. Bevor die Romanhandlung einsetzt, präsentiert Orange seinen Lesern allerdings erst einmal einen bemerkenswerten Schnelldurchgang durch 500 Jahre tragischer Geschichte.

Besetzung der Insel Alcatraz

Ausgerechnet Oakland hat Orange zum Schauplatz seines Romans gemacht. Sicherlich auch, weil er selbst in der kalifornischen Großstadt aufgewachsen ist. Und dabei die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, als Indianer ohne Bindungen zur Tradition aufzuwachsen, genauso, wie es die Figuren in seinem Roman schmerzlich erleben.

Der Roman verfolgt die Erlebnisse von einem guten Dutzend Menschen, die teils unabhängig voneinander, teils gemeinsam versuchen, in einer Gegenwart klar zu kommen, die ihnen nichts zu bieten hat. Aber ihnen allen ist mehr oder weniger deutlich bewusst, dass ihr kulturelles Erbe bedeutsam ist, ob sie es wollen oder nicht.

Opal lebt in Oakland und kümmert sich um Jacquies drei heranwachsende Enkel. In einer Schlüsselszene des Romans probiert er ein Kostüm an, mit dem er bei einem Powwow, einem großen indianischen Fest, auftreten will. So sehr er sich bemüht, irgendwie sitzt das Kostüm niemals richtig.

Actionreiche Szenen

Daneben erzählt Orange von jungen Kriminellen, einem Filmemacher, einem Internet-Abhängigen und anderen Personen, die sich mit vielen Schwierigkeiten durchs Leben schlagen. Aber für sie alle ist das große Powwow das Ziel, das sie verbindet. Dort treffen dann auch alle in einem Showdown aufeinander, das Orange wie einen schnell geschnittenen Film in kurzen, actionreichen Abschnitten präsentiert.

Tommy Orange erzählt die Geschichten in „Dort Dort“ mit einer bemerkenswerten Bandbreite stilistischer Mittel. In einem Interview mit dem Magazin „New Yorker“ erzählte der Autor: „Ich habe viel mit der Erzählperspektive herumexperimentiert. Ich wollte ganz sicher sein, dass sich die Geschichte so anfühlte, dass sie vom richtigen Ort kam und auf die richtige Weise geschrieben war.“

Orange betont, dass es ihm ebenso geht wie seinen Figuren: „Es ist ein Kampf gewesen, um an einen Ort zu gelangen, an dem ich mich selbst als Indianer begreifen kann.“ Auch manche der Figuren in diesem meisterhaft erzählten Roman sind auf dem Weg dorthin.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019