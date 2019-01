Das MediFit Gesundheitszentrum erstrahlt in neuem Glanz

Schwetzingen.Im Dezember letzten Jahres wurde das MediFit umgebaut. Das Gesundheitszentrum MediFit hat ein attraktives, zeitgemäßes Interieur bekommen. Aber nicht nur das ist neu. Auf der Trainingsfläche wurde, zusätzlich zu den abwechslungsreichen Kraft- und Ausdauergeräten, die neuartige Rumpfgerätelinie „Itensic“ integriert, die speziell für das Rücken- und Bauchtraining bestimmt ist. Auch neue, von der Krankenkasse unterstützt Rückenkurse und weitere krankenkassengeförderte Präventionskurse wurden eingeführt. Die über 30 Rehasportkurse und Lungensportkurse, die die Krankenkasse komplett übernimmt, starteten im Januar neu durch.

Neu im Programm ist zum Thema Sturzprophylaxe der Präventionskurs Body Balance, dort werden Muskeln und Bewegungsabläufe, die für den Alltag wichtig sind, trainiert. Mit dem vielseitigen Kursangebot im MediFit wird außerdem die Fitness gefördert, zum Beispiel bei Feldenkrais, Rückenyoga, Faszientraining, und vielem mehr.

Als besonderes Highlight im Wellnessbereich dürfen sich die Mitglieder und Kunden ab sofort auf den neuen Salzraum mit Trockensalznebel freuen. Der Salzgehalt in der Luft ähnelt im Salzraum dem eines Nordsee-Urlaubs, ist also besonders gut für die Atemwege. Auch die Vielzahl an Saunaaufgüssen sind in der kalten Jahreszeit gut zum Aufbau und zur Stärkung der Abwehrkräfte geeignet. Am besten macht man sich selbst ein Bild von den Neuereungen im MediFit und schaut einfach mal vorbei. red/pr

