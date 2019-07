Das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause

Schwetzingen.Die Weite und Ursprünglichkeit der skandinavischen Natur faszinieren Sabrina Kube bereits seit Kindheitstagen, verbrachte sie doch gemeinsam mit ihren Eltern viele schöne Urlaube in den Ländern Skandinaviens. Ihre Begeisterung für den Lebensstil der Menschen im Norden Europas fußte schließlich in der Entscheidung, ein eigenes Geschäft, das sich ganz dem skandinavischen Lifestyle verschrieben hat, zu eröffnen.

Aber sie wollte nicht nur einfach einen Laden eröffnen, sondern gleichzeitig eine Marke schaffen. „lyksjø ist ein Kunstwort, das sich aus dem dänischen ,lykke’, was Glück bedeutet, und dem norwegischen ,sjø’, für Meer, zusammensetzt. lyksjø ist also das Glücksmeer“, erklärt Kube den Namen der eingetragenen Marke. Gemeinsam mit Miriam Hohmann, die für Marketing und Design verantwortlich ist, entwickelte sie das Konzept von lyksjø. „Wir wollen nicht einfach nur Waren verkaufen, sondern wir haben auch etwas zu erzählen“, sagt Kube. So entwickelten sie zusammen ein spezielles Storytelling-Konzept: Sowohl im Laden als auch in den sozialen Netzwerken – bei Facebook und Instagram – bringen sie den Kunden das skandinavische Lebensgefühl und die sich dort abspielenden Geschehnisse näher. Extra hierfür haben sie einen Eventkalender zusammengestellt, der auf wichtige Feste, beispielsweise Mittsommer und das Lichterfest, hinweisen. Aber auch über besondere Tage wie etwa den Tag der Zimtschnecke (schwedisch Kanelbulle) informieren sie. Im Gespräch mit Sabrina Kube kann man auch den einen oder anderen Tipp für seinen nächsten Urlaub in Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland erhalten.

Mehr als ein Ladengeschäft

Dass dieses Konzept nicht nur bei den Kunden in Schwetzingen gut ankommt, hat sich Anfang Juni auch bei der Vergabe des „German Brand Award“ gezeigt. Auf dieser Preisverleihung ist die Marke, die noch kein Jahr existiert, im Bereich „Storytelling and Content Marketing“ für herausragende Markenarbeit ausgezeichnet worden. Den Preis haben die beiden erhalten, weil das Unternehmen mit seinen Ideen und Geschichten – die nah am Kunden sind – einfach inspiriert. „Wir hören einfach hin und sind aufmerksam. Das ist das Beste, was wir tun können, um unsere Kunden abzuholen. Und das funktioniert auch, denn, wenn möglich, setzen wir Kundenwünsche schnell um und arbeiten diese ein“, sagt Kube. Hohmann ergänzt: „lyksjø bietet nicht einfach nur ein Ladengeschäft. Wir geben Inspiration, schaffen besondere Events und geben Tipps und Know-how weiter. Deshalb überlegen wir jeden Tag aufs Neue, was unsere Kunden bewegt und interessiert und setzen dies in verschiedenen Medien und Kommunikationskanälen um. Daher ist diese Auszeichnung für uns ein Zeichen dafür, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind.“ Zudem ist gerade das erste Magazin der Marke – „lyksjø – Das Magazin“, welches man sich im Laden gratis mitnehmen kann, erschienen. Das Magazin gibt beispielsweise Lifestyle- und Reisetipps oder beschreibt den Arbeitsalltag in Skandinavien. Auch Rezeptvorschläge dürfen nicht fehlen, daher gibt es in der ersten Ausgabe ein Rezept für Zimtschnecken. Künftig wird das Magazin zweimal im Jahr, im Januar und Juli, erscheinen.

Der Concept Store bietet von Mode und Schmuck über stylishe Wohn-Accessoires, hochwertige Spielwaren bis hin zu Büchern, mit rein skandinavischen Themen, alles an, was den skandinavischen Lebensstil widerspiegelt. So findet man bei lyksjø besondere Geschenke, die es sonst nirgends in der Region gibt. „Mit unserer Ware wollen wir uns von der Masse abheben und bieten gleichzeitig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die hohe Qualität der Produkte an“, so die Inhaberin. Für Freunde von besonderen Genusswaren hat das Geschäft hochwertige Schokolade, leckere Weingummis und Lakritz im Angebot. Typisch skandinavisch dürfen Knäckebrotsticks natürlich nicht fehlen.

Angebot wird stets erweitert

Beständig ist Kube auf der Suche nach neuen Produkten für ihren Concept Store. Hierfür besuchen sie und Hohmann regelmäßig Messen in Dänemark und Schweden. Auch hier wieder auf der Suche, um Kundenwünsche zu erfüllen. Diese haben wiederholt den Wunsch nach Plus-Size-Mode geäußert. Pünktlich zum ersten Geburtstag von lyksjø ab dem 14. September – quasi als Geschenk an die Kundinnen – ist schicke Mode von drei dänischen Marken bis Größe 56 in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen zu erwerben.

Das Thema Nachhaltigkeit wird in Skandinavien und bei lyksjø groß geschrieben. Die neueste Ergänzung zu diesem Thema wird die Aufnahme von nachhaltig produziertem Kaffee sein, der ab Mitte September ins Sortiment kommt. Bei der Wahl des richtigen Herstellers wurde speziell auf die durchgängige Produktionskette geachtet. Überzeugt hat voll allem die Sortenreinheit des Kaffees, der Verzicht auf die Zugabe von Zucker bei der schonenden Trommelröstung und dem nachhaltigen Ansatz, wie die Nutzung von komplett recycelbaren Verpackungstüten, die gerade zu komplett kompostierbaren Tüten weiterentwickelt werden.

Einmal im Monat laden Kube und Hohmann zum VIP-Shopping ein. An einem Samstag im Monat haben zehn Kundinnen, die sich zuvor für die Veranstaltung angemeldet haben, die Möglichkeit, in der Zeit von 19.30 bis etwa 22.30 Uhr eine exklusive Modeberatung in Anspruch zu nehmen. „Während des VIP-Shoppings präsentieren wir unseren Kundinnen die neuesten skandinavischen Trends“, sagt Kube. Zudem gibt es an den Abenden ein skandinavisches Büfett, und ein/e Referent/in stellt ein interessantes Thema aus den Bereichen Gesundheit, Wohn- und Lifestyle vor. Ein netter und informativer Abend ist hier garantiert. red/lg/pr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019