Das Wichtigste: Lebensqualität für Patienten erhalten

Heidelberg.Regina Fischer (Bild) ist Case Managerin, Kinderkrankenschwester und Palliative Care Nurse. Sie managt die Nachsorge und hat die pflegerische Leitung des Kinderpalliativteams Rhein-Neckar im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Heidelberg im Neuenheimer Feld. Die Klinik hat sich dem „Bunten Kreis“ in Augsburg angeschlossen und ist eines von rund 90 Nachsorgezentren, die Patienten und deren Familien nach der Entlassung aus dem betreuten Klinikalltag weiterversorgen. Vor allem schwerstkranke Kinder – etwa mit seltenen Krankheiten – werden in dem Zentrum fachgerecht betreut. Die Aufgaben von Regina Fischer und ihrem Team gehen jedoch darüber hinaus, wie sie erklärt.

Frau Fischer, wann hat sich das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg dem Bundesverband „Bunter Kreis“ angeschlossen?

Regina Fischer: Die Nachsorge besteht seit 2001, wir waren federführend eine der ersten Unikliniken, die sich dem „Bunten Kreis“ in Augsburg angeschlossen haben.

Was genau bedeutet hier „Nachsorge“?

Fischer: Die Nachsorge vernetzt und integriert in regionalen Netzwerken, sie muss sich an unterschiedliche Krankheitsbilder mit ihren jeweiligen Behandlungsstrategien , Verläufen und Prognosen sowie an unterschiedlich belastete Personen mit verschiedenen Lebenswelten anpassen.

Was genau macht Ihr Team?

Fischer: Mein Team betreut chronisch und schwerstkranke Kinder, unsere Betreuung beginnt bereits in der Klinik und nach der Entlassung sorgen wir für die Bewältigung der Krankheitssituation zu Hause, die Sicherstellung des medizinischen Behandlungserfolges und der Erhalt der Lebensqualität der Patienten und ihren Familien. Mit regelmäßigen Hausbesuchen stehen wir den Eltern und Patienten beratend und unterstützend zur Seite.

Gibt es weitere Leistungen?

Fischer: Unsere Leistungen umfassen die Planung und Koordination von notwendigen Therapien und Behandlungen. Wir leiten die Eltern in der Pflege ihrer Kinder an, weisen in medizinische Hilfsmittel ein, motivieren und unterstützen. Die Koordinienierung der Hilfsmittel, zum Beispiel Beatmungsgeräte, Monitore, Rollstühle, Pflegebetten und Ernährungspumpen obliegt auch der Nachsorge. Wir arbeiten eng mit Therapeuten, Kinderärzten, Sanitätshäusern, Apotheken, Medizinproduktefirmen und Pflegediensten zusammen.

Wer wendet sich an Sie und Ihr Team?

Fischer: An uns wenden können sich grundsätzlich alle Personen, deren Kinder beziehungsweise Patienten in unserer Kinderklinik angegliedert sind. Wir vermitteln auch an andere „Bunte Kreise“ in ganz Deutschland. Ebenso bekommen wir Kinder von diesen Einrichtungen, wenn sie hier wohnhaft sind. Unser Einzugsgebiet umfasst 50 Kilometer.

