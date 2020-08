Das will Zimmermann nicht noch einmal erleben

Volker Zimmermann hat eine klare Vorstellung. Der Coach des FV Brühl möchte nicht noch einmal eine solch verkorkste Runde wie die zurückliegende erleben. Er sagt: „Ich bin schon 40 Jahre im Trainergeschäft aber so eine Saison wie im letzten Jahr, wo mir die Spieler reihenweise urlaubs- und verletzungsbedingt ausfielen, habe ich noch nicht erlebt.“

Die Vorbereitungsphase verlief gut und auch im Pokal erreichten die „Zimmermänner“ die dritte Runde und wurden erst vom Verbandsligisten VfR Gommersdorf ausgebremst. Dennoch findet der Übungsleiter immer noch ein Haar in der Suppe: „Durch die vielen Neuzugänge, muss noch eine vernünftige Abstimmung gefunden werden. Die Einstellung – sprich Mentalität in den Spielen und im Training – stimmen mich aber zuversichtlich.“ Mit Sinan Bal konnte ein sehr erfahrener Torwart an den Schrankenbuckel gelockt werden. Bal soll durch seine Strafraumbeherrschung für den nötigen Rückhalt sorgen.

Die Cammilleri-Brüder haben sich schon gut eingefunden. Vittorio hat bisher in jedem Testspiel ein Tor gemacht und sein Bruder Alessandro besticht durch einen enormen Kampfgeist. Matteo Dorn, der sich noch auf Hochzeitsreise befindet, soll in der Abwehr und auch auf seiner Lieblingsposition im Angriff zum Einsatz kommen.

Jung, schnell und unbekümmert

Musa Comma entpuppte sich in der Vorbereitungsphase als spielstarker Abwehrspieler und Yusupha Sarr, der vom KSC Schwetzingen wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, gilt als junger unbekümmerter Stürmer, der durch seine Schnelligkeit besticht. Auch mit Fabian Weiß ist ein spiel- und kampfstarker Mittelfeldspieler wieder zum FVB zurückgekehrt. Und zu guter Letzt ist den Brühlern mit Cengizhan Yavuz ein torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler mit einer enormen Schussqualität ins Netz gegangen.

Mit dem notwendigen Respekt

„Wir werden sehr ehrgeizig, aber auch mit dem notwendigen Respekt in die neue Runde gehen. Viele unserer Gegner in der Liga haben sich namhaft verstärkt und enorm an personeller Qualität gewonnen. Das wird eine knüppelharte Saison mit 38 Spieltagen bei fünf Direktabsteigern“, stellt sich der FVB-Coach auf viel Gegenwehr ein. Die ersten drei Begegnungen haben es gleich in sich. Die Runde beginnt zu Hause gegen den TSV Kürnbach, dann geht es zum VfL Kurpfalz Neckarau und am vierten Spieltag steht das Heim-Derby gegen Ketsch an.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020