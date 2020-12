Das Winzerfest als Pandemie-Edition

Bensheim.Bensheim ohne das Winzerfest? Eigentlich undenkbar. Am lokalen Nationalheiligtum wird normalerweise nicht mal ansatzweise gekratzt. Aber was ist schon normal im Coronajahr 2020? Im Frühsommer blieb dem ausrichtenden Verkehrsverein nichts anderes übrig, als das größte Weinfest in Südhessen abzusagen.

Massenauflauf auf dem Marktplatz, kuschlige Tanzeinlagen, ein Festzug mit Tausenden von Besuchern, ein vollbesetzter Taumler, all das verträgt sich eben nicht mit den allseits ausgerufenen Abstands- und Hygieneregeln. Zumal ein gutes Gläschen Bergsträßer Wein in Ruhe und angenehmer Atmosphäre getrunken werden will – und nicht umringt von Desinfektionsmitteln hastig hinter den Mund-Nasen-Schutz gekippt werden sollte. Gutes Wetter vorausgesetzt, pilgern bekanntlich bis zu 150 000 Besucher an den neun heiligen Tagen im September nach Bensheim.

Wenige Wochen nach dem Aus kam der Verkehrsverein aber mit einem Konzept für das „Winzerfest dehaam“ um die Ecke. Das Alternativprogramm sollte kein Ersatz für das größte Weinfest in Südhessen darstellen, sondern eine Option aufzeigen, wie man in unsicheren und turbulenten Zeiten einen Fixstern aufgehen lassen kann.

Es war ein Knaller

Zweifel und leise Kritik gab es dabei durchaus. Kann man neun Tage aus dem Parktheater via Live-Stream senden, ohne dass es zum großen Gähnen vor den Bildschirmen kommt? Gehen die Bensheimer da mit? Nehmen sie die kleinen Angebote (Weinpaket, Weintaxi, Online-Weinprobe) überhaupt an?

Als die letzten Töne verklungen und auf der Bühne im Parktheater Abschied von der Pandemie-Ausgabe genommen wurde, konnte man auch ohne lokalpatriotistischen Hintergrund festhalten: Das Winzerfest dehaam war ein Knaller. Es hat Spaß gemacht, war kurzweilig, spritzig und hat gezeigt, was möglich ist, wenn man genug kreative Köpfe in einen Raum steckt und das Budget nicht auf Sparflamme gedrosselt wird. Risikofrei war die Umsetzung für den Verkehrsverein zwar nicht, zumal man finanziell drauflegen wird. Aber bei dem Ergebnis braucht man sich nicht verstecken.

Die Macher haben Maßstäbe gesetzt und dank einer eindrucksvollen Teamleistung beste Unterhaltung geboten. Als Moderator fungierte Felix Gaudo, unterstützt von einer bestens aufgelegten ehemaligen Deutschen Weinprinzessin Charlotte Freiberger sowie Florian Schmanke.

Das Kreativteam dahinter setzte sich aus Harry Hegenbarth und seinen Showmakern, Tobias Rohatsch mit seiner Firma Young Dimension Eventtechnik und Gregor Ott (GVO Media) zusammen. Eine junge Truppe mit jeder Menge Ideen und einem guten Gespür, was technisch möglich ist und im Netz ankommt – plus engagierte Helfer, Vereine und Winzer. Alles bestens koordiniert vom Verkehrsverein unter der Federführung von Thomas Herborn.

Der rasende Reporter Vince R. Fest (Ähnlichkeiten mit Harry Hegenbarth waren gewollt und nicht von der Hand zu weisen) ließ es bei abstandsgerechten Außenaktionen krachen, Rico Bravo ließ sich am Tag der Betriebe versteigern, die Online-Weinprobe stieß auf eine überwältigende Resonanz. Der Festzug schlängelte sich in digitaler Form durchs Netz.

Nicht zu vergessen Doris Walter als Fraa vun Bensem, die für Stimmung, lobende Worte und an der richtigen Stelle ernste Töne sorgte, und die Heimatvereinigung Oald Bensem, die zum Auftakt am fast menschenleeren Marktplatz die obligatorischen Salutschüsse abfeuerte.

Rund 1000 Weinpakete

Wer raus aus dem Virtuellen wollte, konnte mit dem Riesenrad am Hospitalbrunnen ein paar Runden drehen oder an den wenigen Buden Kulinarisches für Zuhause mitnehmen. Apropos daheim: Ein Weinlieferservice trug dazu bei, dass niemand auf dem Trockenen sitzen musste. Das Wein-Mobil wurde 400 Mal bestellt.

Zum Verkaufsschlager wurden die extra von den Winzern geschnürten Weinpakete. Rund 1000 davon gingen über die Ladentheke. Die 3000 Bändchen, die den historischen Eintrittskarten für das Winzerdorf nachempfunden waren, und als Gewinnspiellose dienten, waren bereits vor der Eröffnung des Fests ausverkauft.

Ausgezeichnet wurden wie gewohnt auch die Vereine, die sich mit einem Clip am digitalen Winzerfestumzug beteiligt hatten – und deren Beiträge bei der Jury (Matthias Schaider und Matthias Wehmeyer) und über eine Facebook-Abstimmung mit mehr als 350 Teilnehmern am besten ankamen.

Auf Platz eins landete die Bensheimer Karneval-Gesellschaft, gefolgt vom Kraftsportverein und auf dem geteilten dritten Rang der KKMV Fehlheim und die Liebfrauen-Kita.

Die Live-Stream-Zahlen können sich ebenfalls sehen lassen: 100 150 Aufrufe wurden bis zum Ende des Fests insgesamt verzeichnet – Tendenz steigend. Die Zahl der Zuschauer dürfte ohnehin deutlich höher liegen.

4. bis 12. September 2021

Eine ruhige Winzerfestwoche im Vergleich zu sonst erlebten die Einsatzkräfte und Rettungsdienste. „Es war das erste Winzerfest in der Geschichte ohne Notfalleinsatz“, kommentierte Thomas Herborn augenzwinkernd. Der Winzerfest-Macher äußerte sich ohnehin höchst zufrieden im Gespräch mit dieser Zeitung. „Der Verkehrsverein hat mit der Umsetzung alles richtig gemacht.“

Ob man im nächsten Jahr bei der 84. Auflage den Zusatz „dehaam“ wieder streichen kann, dürfte nach wie vor niemand seriös beantworten können. Auch wenn die Hoffnung auf bessere Zeiten lebt.

Fix ist wie immer der Termin: Gefeiert wird vom 4. bis 12. September – egal, was kommt.

