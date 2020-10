Dauerläufer setzt auf sportliche Optik

Mannheim.Der Automarkt erlebt jährlich zahlreiche Neuerscheinungen. Gerade im Segment der SUVs (Sport Utility Vehicle) präsentieren die Hersteller die verschiedensten Modelle. Es werden aber nach wie vor Fahrzeuge überarbeitet und präsentiert, die bereits etliche Jahrzehnte auf den Straßen der gesamten Welt zu sehen sind. Solch ein Dauerläufer ist zweifelsfrei der Honda Civic.

Das japanische Kompaktmodell rollte im Jahre 1972 erstmals von den Bändern. Die Japaner haben zum damaligen Zeitpunkt sicherlich nicht damit gerechnet, dass der Civic zum meistverkauften Modell des Konzerns aufsteigen würde. In Zahlen: Das Modell wurde bis dato 18,5 Millionen Mal gefertigt. Aktuell steht der Kompakt-Bestseller in der zehnten Generation. Er präsentiert sich nach wie vor sportlich.

Stilistische Sonderstellung

Mit gestreckter Karosse, mit schmal gezeichneten Scheinwerfern, mit einem tief gezogenen Motorgrill, einer abfallenden Dachlinie und markanten Radhäusern betont er seine stilistische Sonderstellung in der Kompaktklasse. Der Civic gibt sich als eine Mischung zwischen Coupé und Limousine. Dabei ist es nicht so, dass der Honda Civic prinzipiell zur Liga der PS-Protzer zuzurechnen wäre. Bei der Einstiegsmotorisierung leistet ein Einliter-Dreizylinder 126 PS und ein Drehmoment von 200 Nm.

Es geht bei den Japanern aber auch intensiver. Im Baureihenbruder Type R bringt ein Zweiliter-Turbomotor 320 PS und 400 Nm Spitzendrehmoment auf die Straße. Das reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von 272 km/h. Die Kraft schießt den Sportler in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf die 100-Kilometer-Marke. Flottes Aussehen mit weniger PS geht indessen auch. Der Civic 1.0 VTEC Turbo erledigt in 10,9 Sekunden die Sprintprüfung. Sein Vortrieb endet bei 205 km/h. Das Aggregat hängt gut am Gas. Mit einem leicht knurrigen, aber nicht störenden Sound geht es voran. Agil lässt sich der Japaner dirigieren. Der Fahrer sitzt dabei recht tief. Präzise können sechs Gänge geschaltet werden.

Das Fahrwerk gibt sich sportlich, aber nicht unkomfortabel. Den durchschnittlichen Verbrauch für den 126-PS-Benziner gibt das Werk mit 6,1 Litern (nach WLTP) pro 100 Kilometern an. Dieser Wert wurde bei den Testfahrten fast bestätigt. Laut Bordcomputer lagen wir lediglich 0,4 Liter drüber. Den Passagieren steht auf allen Plätzen reichlich Raum zur Verfügung. Bei groß gewachsenen Mitfahrern ist die Kopffreiheit auf der Rückbank jedoch schnell ausgereizt. Fürs Gepäck bleibt ein Fach, das eine Kapazität von 478 Litern erreicht. Damit liegt der Civic weit vorn im Segment. Eine riesige Heckklappe ermöglicht ein leichtes be- und entladen. Zahlreiche Fächer nehmen zusätzlich reichlich Krimskrams auf.

Der Fünftürer bietet zudem ein gediegenes Interieur sowie ein modernes Infotainmentsystem, das eine Anbindung des Smartphones sowohl über Apple CarPlay als auch über Android Auto ermöglicht. Das System erlaubt dabei auch den schnellen Zugriff auf zahlreiche Internetdienste. Zudem ist ein dickes Paket an Sicherheitstechnologien an Bord. Hierzu zählen unter anderem das Kollisionswarnsystem, der Spurhalte-, Auspark-, Toter-Winkel- und Fahrbahnassistent, die Verkehrszeichenerkennung oder die Rückfahrkamera.

Der Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Elegance kostet 26 416 Euro. Die Preisliste startet bei 20 763 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020