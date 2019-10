Debatte um Kinderrechte

Berlin.Der Plan der großen Koalition, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, nimmt nach langen Diskussionen langsam Gestalt an. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte am Freitag an, bis Jahresende einen Entwurf für ein entsprechendes Gesetz mit einem Formulierungsvorschlag vorlegen zu wollen. „Es geht darum, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind“, sagte sie. Kinder müssten besonders beteiligt werden, brauchten aber zugleich besonderen Schutz.

Das Aktionsbündnis Kinderrechte, in dem sich mehrere Verbände wie das Kinderhilfswerk und der Deutsche Kinderschutzbund zusammengeschlossen haben, begrüßte den Schritt. Die verfassungsrechtliche Normierung der Kinderrechte rücke nun ein großes Stück näher.

Grüne bleiben skeptisch

Eine Expertengruppe aus Bund und Ländern hatte monatelang beraten, wie die Grundgesetzänderung aussehen könnte. Verfassungsänderungen sind immer kompliziert, weil dafür sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, der Vertretung der Länder, Zweidrittel-Mehrheiten nötig sind. Die Expertengruppe hat nun drei Formulierungsvorschläge gemacht, die sich nur in wenigen Worten unterscheiden. Daraus soll der Gesetzentwurf erarbeitet werden. Die Vorschläge sehen vor, dass jedes Kind das Recht auf Schutz seiner Grundrechte und Entwicklung seiner Persönlichkeit haben soll, sowie dass sein Wohl bei staatlichem Handeln berücksichtigt werden muss. Kinder sollen zudem Anspruch auf rechtliches Gehör haben.

Das Aktionsbündnis Kinderrechte forderte am Freitag: „Die Regelung zu Kinderrechten im Grundgesetz darf im Ergebnis nicht hinter dem zurückbleiben, was in der UN-Kinderrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der EU und in der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes enthalten ist.“ Die Grünen drohten damit, ihre Zustimmung zu verweigern: „Eine schwache Formulierung, die keinen Mehrwert für die Kinder hat, werden wir nicht mittragen“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Dörner. Für die Verfassungsänderung seien die Stimmen der Grünen im Bundestag notwendig. Einer der Knackpunkte ist, wie sehr die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz mit den Rechten von Eltern kollidieren könnte. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019