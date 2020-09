Defizit von 14 Millionen im Jahr 2019

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Neckar-Odenwald-Kliniken waren das Hauptthema der Kreistagssitzung in Buchen. Das Wirtschaftsjahr 2019 der Kliniken schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 14 Millionen Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verschlechterung um 6,9 Millionen Euro. Ein Minus von 6,2 Millionen Euro wurde allein im Buchener Krankenhaus erwirtschaftet – 1,3 Millionen Euro waren geplant. Nicht so weit geht die Schere in Mosbach auseinander, vier Millionen stehen einem Plan von 2,3 Millionen Euro gegenüber. Das Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt sorgte für ein Minus von 3,7 Millionen, geplant waren 639 000 Euro. „Das Jahr 2019 war für die Kliniken und damit automatisch für den Landkreis ein wirtschaftliches Desaster“, blickte Landrat Dr. Achim Brötel zurück. Die letzten Monate stimmten Brötel schon positiver. Bis einschließlich August liege man nach wie vor im Rahmen der Zielplanung für das Jahr 2020 – höchstens 7,7 Millionen Euro soll dann das Defizit betragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020