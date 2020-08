Dem Kosmos entfliehen

Seit vielen Jahren schon sehnt man sich beim VfL Hockenheim danach, der Kreisklasse B zu entfliehen. Doch mehr als eine Vizemeisterschaft, die zu den Aufstiegsspielen berechtigte, sprang zuletzt nicht heraus. Die Grün-Weißen scheinen in diesem Kosmos gefangen zu sein und starten alljährlich einen neuen Versuch, diesem Inferno zu entkommen.

Auch in diesem Jahr ist die Vorgabe klipp und klar kommuniziert. „Unser Ziel ist der Aufstieg, am besten durch die Meisterschaft“, gibt Trainer Uwe Zahn vor. Und der ist bekannt dafür, nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern klare Ansagen zu machen. Und so weiß er auch ganz genau, warum es in der Vorsaison nur zum enttäuschenden neunten Tabellenrang gereicht hat. „Wir haben ganz klar eine Auswärtsschwäche, gerade auf Kunstrasen. Wir werden in dieser Saison die eine oder andere Einheit auf diesem Belag absolvieren“, will Zahn für das Spieljahr 2020/21 nichts dem Zufall überlassen.

Bis auf Nick Schlegel, Ilir Kernaja, Jakob Salzmann und Sahki Akbari, deren Abschied hauptsächlich höherer Gewalt geschuldet waren, konnte das seit Jahren eingespielte Team gehalten und noch einmal um vier Akteure ergänzt werden.

Werner gegen Olson

„Alle haben das Potenzial zum Stammspieler, Denis Schneider ist jetzt schon als Abwehrchef gesetzt“, hat sich Zahn auf seinen Defensivanker festgelegt. Der 34-Jährige kehrt vom FC Germania Friedrichsfeld II zu seinem früheren Verein zurück. Auch auf der Torhüterposition konnte man endlich einen Backup von Stammkeeper Justin Olson finden. Neuzugang Dominik Werner wird mindestens bis Mitte Oktober den Nummer-1-Status einnehmen, da Olson berufsbedingt eingeschränkt ist. Der 26-Jährige kam vom FC Badenia St. Ilgen II.

Für die Zeit danach ist der Konkurrenzkampf ausgerufen – ein Zustand, der für den langjährigen VfL-Übungsleiter Uwe Zahn aufgrund der Vorjahre tatsächlich Neuland darstellen wird. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020