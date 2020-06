Demo gegen Rassismus am Samstag

Bad Mergentheim.„Ich kann nicht atmen.“ Die Worte des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, den die Brutalität eines Polizeibeamten das Leben kostete, führt derzeit zu massiven Protesten und Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten. Und auch dem Rest der Welt stockt der Atem.

Die Links-Grüne Jugend Main-Tauber-Kreis will deshalb am Samstag, ab 14 Uhr, auf dem Deutschordenplatz unter dem bekannten Motto „Black Lives Matter“ demonstrieren. Übersetzt bedeutet dieser Slogan: „Das Leben von schwarzen Menschen zählt (auch).“ Huck betonte aber, dass es um alle „People of Colour“ (Menschen mit anderer Hautfarbe) geht. Die Veranstaltung ist mit 50 potenziellen Teilnehmern bei der Stadt angemeldet. gs

