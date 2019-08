Den jungen Spielern Praxis geben

„An so eine Runde mit Highlights, wie wir sie 17/18 hatten. knüpft man das Jahr darauf nicht selbstverständlich an“, meint Christoph Tremmel, der sich vor einem Jahr mit dem SV Wachbach II für die Aufstiegsrelegation qualifiziert hatte und am FC Phönix Nagelberg gescheitert war.

„Wir waren etwas ausgepowert und haben am Anfang der Saison hier und da etwas liegen lassen, waren aber dennoch bis kurz vor Schluss im Rennen. Es stand alles Spitz auf Knopf, ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf“, zeigt sich der Spielertrainer des SV Wachbach II trotz der „Verschlechterung“ vom zweiten auf den sechsten Platz zufrieden. Es fehlte auch das Quäntchen Glück, das wir im Vorjahr hin und wieder hatten – es waren eigentlich nur drei Spiele, die den Unterschied machten: das Unentschieden gegen Rengershausen und die Niederlagen gegen Blaufelden und Billingsbach“, weiß der Routinier das Abschneiden seines Teams richtig einzuordnen.

„Ihr würdet sicher gern was Neues hören, aber bei uns bleibt alles beim Alten“, meint er schmunzelnd. „Den jungen Spielern Praxis zu geben, hat nach wie vor Priorität für uns“, betont er. „Natürlich wollen wir so viel wie möglich holen, wir wollen aber keinen Druck durch die Zielvorgabe eines Tabellenplatzes machen.“ Felix Rothenfels und Matthias Laumeyer kommen aus der eigenen Jugend neu zum breiten Kader hinzu. „Ich habe die Hoffnung, dass sie, wie zum Beispiel Patrick Rothenfels und Marvin Huckmann, bald Stützen für die Mannschaft sind“, ist der Trainer zuversichtlich. Der 35-Jährige will selbst nur noch spielen, wenn Not am Mann ist: „Ich bin froh, wenn man mich nicht braucht, bin aber da, wenn man mich braucht.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019