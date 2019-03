Den Richtern ist nicht wohl in ihrer Haut

Ist der Angeklagte verantwortlich für ein monatelanges Martyrium aus Freiheitsberaubung, Bedrohung und Gewalt, das seine Lebensgefährtin in einer Heddesheimer Wohnung und einer Schrebergartenhütte in Feudenheim erdulden musste? Oder handelt es sich bei der Frau um eine notorische Lügnerin, die sich an ihrem Ex-Partner rächen wollte? Zwischen diesen beiden Extremen bewegte sich die Verhandlung des Schöffengerichts Weinheim.

Für eine Verurteilung des 36-jährigen Angeklagten, der vor Gericht durch seine Verteidigerin die Vorwürfe pauschal zurückweisen ließ, aber ansonsten schwieg, reichten die Beweise nach Überzeugung des Gerichtes nicht. Obwohl der Mann einschlägig vorbestraft ist und der Vorsitzende Richter Thomas Burk ihn in der Urteilsbegründung als „schlimmen Finger“ bezeichnete, wurde der Angeklagte lediglich wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt. Von den Anklagepunkten Freiheitsberaubung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung wurde er freigesprochen.

Die Anklageschrift hatte dagegen dramatisch geklungen: Im Frühjahr 2017 lernten sich der Angeklagte und die Frau kennen. Nach einer Trennung kam beide wieder zusammen, die Frau zog bei ihrem Freund in der Heddesheimer Wohnung ein.

Doch es dauerte nicht lange, bis er seiner Freundin aus Eifersucht verboten habe, die Wohnung allein zu verlassen. Die Sommermonate verbrachte man meist in der Schrebergartenlaube in Feudenheim; auch dort habe sich die Frau nicht frei bewegen dürfen. Immer wieder sei es zu schweren Misshandlungen gekommen – von Schlägen und Tritten gegen den Kopf über eine auf dem Oberschenkel ausgedrückte Zigarette bis hin zu Verletzungen mit einem Messer. Ferner habe der Angeklagte seine Freundin mit einer Schusswaffe bedroht. Derart eingeschüchtert habe die Frau keinen Fluchtversuch unternommen. Erst am 11. Januar 2018 sei ihr die Flucht gelungen, nachdem ihr Freund die gemeinsame Wohnung wegen eines Termins bei seinem Bewährungshelfer verlassen hatte. Sie rannte auf die Straße, sprach einen Passanten an, der die Polizei alarmierte.

Vor Gericht schilderte die Polizeibeamtin, die damals Dienst hatte, ihren Eindruck: Die Geschädigte habe viel geweint, sei völlig aufgelöst gewesen. „Sie wirkte auf mich glaubwürdig und nicht wie jemand, der sich eine Geschichte ausgedacht hat“, so die Beamtin. Dass der Angeklagte wegen weiterer Fälle von Freiheitsberaubung nach exakt demselben Muster vorbestraft ist und dafür auch mehrere Jahre im Gefängnis saß, schien bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht die Version der Geschädigten zu stützen.

Doch es gab auch viele Ungereimtheiten. Beim ersten Verhandlungstermin war die 39-Jährige nicht erschienen. Sie sei wegen einer Krebserkrankung weder verhandlungs- noch reisefähig, hatte sie dem Gericht mitgeteilt. Doch in keinem der Arztbriefe ist eine Krebserkrankung dokumentiert. Richter Burk ließ sie daraufhin zum zweiten Verhandlungstermin von der Polizei vorführen. Mit der Wahrheit nahm sie es bei vielen Fragen zum Verfahren nicht so genau, blieb oft vage oder verstrickte sich in Widersprüche. Am Ende der Beweisaufnahme fehlten echte Beweise.

Nach 20 Minuten Beratung verkündete das Schöffengericht den Freispruch. Dem Gericht sei dabei nicht wohl in seiner Haut, räumte Richter Burk ein. „Da war ziemlich sicher Gewalt im Spiel“, sagte er“. Andererseits seien etliche Aussagen der Geschädigten so haarsträubend gewesen, dass man sich die Frage stellen müsse, ob es wirklich so gewesen sein kann. Nur wenn das Gericht diese Frage aus voller Überzeugung bejahen könne, dürfe eine Verurteilung erfolgen. Dies sei nicht der Fall. pro

