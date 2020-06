Den Wirt angegriffen

Würzburg.Zwei Besucher einer Gaststätte gerieten am Samstag gegen 22.30 Uhr mit dem Wirt in eine verbale Streitigkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Auslöser die Aufforderung des Wirts an die genannten Gäste, das Lokal aufgrund ihres vorangegangenen Betragens zu verlassen. Die beiden steigerten daraufhin wohl ihre Aggressionen, griffen gemeinschaftlich den Wirt an und traktierten ihn am Boden liegend mit mehreren Schlägen. Drei couragierte Gäste nahmen die Situation wahr und eilten dem Wirt zu Hilfe. Es entwickelte sich eine weitere körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Die beiden Aggressoren wurden durch herbeigerufene Beamte der Polizeiinspektion Würzburg Stadt in Gewahrsam genommen. Gegen sie werden Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzungen und weiterer Delikte aufgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.06.2020