Der dritte Offroader

Genf.Mazda schließt die Lücke zwischen CX-3 und CX-5 und bietet in Europa künftig einen dritten Geländewagen an. Der Neuzugang trägt das Kürzel CX-30. Er soll im September in den Handel kommen. Konstruiert auf der Plattform des neuen Mazda 3, misst der CX-30 dem Hersteller zufolge rund 4,40 Meter und ist damit etwa zehn Zentimeter länger als der CX-3 und zehn Zentimeter kürzer als der CX-5. Der CX-30 bietet Platz für fünf Passagiere und fasst 430 Liter Gepäck.

Die Ausstattung mit Head-up-Display, LED-Scheinwerfern und Aufmerksamkeitsassistent übernimmt der CX-30 genauso vom Mazda 3 wie die Antriebe, die hier allerdings immer mit Allrad erhältlich sind. Los geht es mit einem 2,0-Liter-Benziner mit Mild-Hybrid und Zylinderabschaltung oder einem Diesel mit 1,8-Litern Hubraum. Der Otto-Motor leistet 122 PS, für den Diesel gibt Mazda 116 PS an. Als weiterer Motor kommt im Herbst der erste selbstzündende Benziner in einem Serienfahrzeug. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019