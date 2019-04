Der fünfte „WHAT“ wird noch größer

Die Bezeichnung „WHAT“ ist geblieben – aber jetzt steckt gemäß einer Mitteilung der Stadt mehr drin als in den ersten Jahren. Wenn in diesem Jahr am 5. Juni die Weinheimer Ausbildungsmesse in der Stadthalle zum fünften Mal die Tore öffnet, dann trägt sie erstmals den ausführlichen Namen „Weinheimer Ausbildungs- und Studientag“, kurz nach wie vor WHAT. Neu ist, dass bei den Ausstellern erstmals zu den Unternehmen und Schulen nun auch Studieneinrichtungen hinzukommen.

Das Weinheimer Ausbildungsbündnis „Zweiburgentalente“ hat den „WHAT“ nach den Erfahrungen im Austausch mit den Schulen im Raum Weinheim also vermehrt für Hochschulen und Abiturienten geöffnet. Die Ausstellungsfläche und die Zahl der Aussteller ist weiter gewachsen, es sind nun 65 mit rund 200 Angeboten.

Angeboten werden Infos rund um Ausbildung, Praktikum und Studium sowie ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Beginn ist am Mittwoch, 5. Juni, 9 Uhr, Veranstaltungsende ist um 17 Uhr.

In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als 1200 interessierte Jugendliche den „WHAT“ besucht und erste Kontakte zu einem möglichen Ausbildungsbetrieb geknüpft; diesmal werden wegen des erweiterten Angebotes noch mehr erwartet. Schon im März waren alle verfügbaren Plätze in der Stadthalle und im Freigelände um das Gebäude ausgebucht.

Der „WHAT“ ist mittlerweile auf der Suche nach Auszubildenden ein heißer Tipp bei den Unternehmen und Einrichtungen. Das Spektrum reicht von beruflichen Schulen über Lehrbetriebe, Schulen und Bildungszentren, über Hochschulen und Universitäten. Global Player sind auf der Suche nach Nachwuchs, wie Unternehmen der Freudenberg-Gruppe ebenso wie Handwerksbetriebe. Drei Hochschulen sind dabei, eine Universität und die Duale Hochschule Baden-Württemberg, außerdem sind viele duale Studiengänge im Angebot. Sozialversicherungen und Krankenkassen zeigen ihre Ausbildungsangebote ebenso wie Kammern und Verbände. Im Außenbereich stehen attraktive Infomobile und Trucks parat.

Neu dabei sind: die Deutsche Bahn, die Evangelische Landeskirche, ABB Training, ANCA Europe, Kibek, Kik-Textilien, Nikolauspflege, Rockwell Collins Deutschland, die Schornsteinfegerinnung, Schulz Kälte- und Klimatechnik, Senioren-Residenz Weinheim, SenVital Mörlenbach, trans-o-flex und XXXLutz Mannheim.

Morgens um 9 Uhr ist Eröffnung. Dann sind Halle und Außengelände kostenlos für die Besucher, also Schulabgänger und selbstverständlich auch deren Angehörige geöffnet.

Im Rahmenprogramm ist ein „Speed Dating“ vorgesehen. Das komplette Bildungsangebot, das Rahmenprogramm sowie ein interaktiver Hallenplan zur WHAT 2019 werden in die Weinheimer Jugend APP „YOUmatter“ integriert. Mehr Infos unter www.zweiburgen-talente.de. Auf der Homepage findet auch die Anmeldung für Gruppen und Schulklassen statt. red

