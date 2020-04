Der Golf behält seine Klasse

Mannheim.Wenn einer der größten Autohersteller der Welt sein Volumenmodell erneuert, dann muss es ein großer Wurf sein. Die Erwartungshaltung an den Primus, nach dem in Deutschland sogar eine ganze Fahrzeugklasse benannt ist, kann also kaum höher ausfallen. Und deshalb soll der Golf auch in seiner achten Generation Maßstäbe setzen – so, wie es seine Vorgänger auch gemacht haben.

Auf der anderen Seite gilt: Wenn sich etwas gut verkauft – und das tut sich der Golf seit Jahrzehnten –, besteht die Gefahr, die Kunden mit gravierenden Änderungen zu verschrecken. Und genau deshalb hat Volkswagen bei den vergangenen Generationen des Bestsellers eher evolutionäre Veränderungen vorgenommen. Zumindest äußerlich. Nun ist der Golf eckiger, vor allem das Heck wirkt markanter als bei seinem Vorgänger.

Innen fallen die Veränderungen noch deutlicher aus. So deutlich, dass die sonst vom Autor immer gelobte intuitive Bedienung abhandengekommen ist. Beim Einsteigen herrscht anfangs Ratlosigkeit darüber, wie das Hauptmenü im breiten Display eingestellt wird. Erst nach wirklich langem Suchen fällt das kleine virtuelle Quadrat auf der linken Seite auf, das auch noch vom Lenkradrand verdeckt wird. Aber auch dann heißt es, sich mühsam durch die Untermenüs zu klicken, um beispielsweise Temperatur oder Sitzheizung zu verstellen.

Geblieben ist, dass sich der neue Golf fährt, als sei er mindestens eine Fahrzeugkategorie größer. Nicht in der schieren Größe, sondern in dem, was Fahrwerk, Verarbeitung und Haptik angeht. Die Sitzposition vorn passt bestens und im Fond sind auch Erwachsene bequem untergebracht. Der Kofferraum schluckt mit 381 Litern Volumen vier große Taschen. Ein kleiner Schalter an der Mittelkonsole gibt dem Doppelkupplungsgetriebe den Befehl, zu fahren.

Unter fünf Liter Verbrauch

Der neue Golf gleitet wunderbar dahin, bügelt Bodenwellen sehr gekonnt glatt, ohne in Kurven unsicher zu wirken. Im Gegenteil – mit sehr geringer Seitenneigung nimmt der Wolfsburger Kehren auch in einem Tempo, das als ambitioniert bezeichnet werden kann. Unter der Haube arbeitet ein Zweiliter-Diesel. Sowohl im Stand als auch während der Fahrt hält sich das Aggregat in Sachen Geräuschen vornehm zurück. Und das gelingt ihm auch beim Verbrauch: 4,8 Liter während des Tests sind hervorragend, sorgen doch viele technische Helferlein und eine nahezu vollkommene Ausstattung für immerhin mehr als 1,4 Tonnen Gewicht, das bewegt werden muss. Nach einer minimalen Anfahrschwäche zieht der VW spritzig davon und überzeugt auch bei höheren Geschwindigkeiten mit guten Manieren – harmonisch verbunden mit dem sanft arbeitenden Doppelkupplungsgetriebe.

Auch in der achten Generation gelingt es VW, den Golf wieder grundsolide und schön balanciert zu gestalten, so dass die Liste mit den Kritikpunkten klein ausfällt. Anders als der Preis. Mit 19 995 Euro beginnt der Einstieg in den Golf mit Einliter-Benziner und 90 PS. Und wer will, schafft es auch preislich locker in eine höhere Fahrzeugkategorie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020