Der große Feiertag ist abgesagt

Creglingen.2021 fällt der örtliche Nationalfeiertag aus. Die Stadt hat den für 10. Februar geplanten 101. Pferdemarkt jetzt abgesagt. Niederstetten hat seinen Rossmarkt bereits gecancelt, nun folgt auch die Stadt Creglingen: Der Pferdemarkt wird nicht stattfinden – erstmals seit dem zweiten Golf-Krieg im Jahr 1991.

Diesmal ist die Absage der Corona-Pandemie geschuldet. „Die Entscheidung fällt schweren Herzens“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn am Dienstag vor dem Gemeinderat, der wieder in der Mehrzweckhalle tagte und dessen Mitglieder diesmal auch am Platz Maske tragen mussten. Das Gremium folgte dem Verwaltungsvorschlag zur Absage des Pferdemarktes einstimmig.

