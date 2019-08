Der heiße Draht für Eltern

Auch in diesem Jahr bieten das Hessische Kultusministerium und das Staatliche Schulamt Bergstraße/Odenwald zum Start des neuen Schuljahres wieder ein Elterntelefon an. Die Rufnummer im Ministerium lautet 0611/3686000, die Hotline des Schulamts in Heppenheim ist zu erreichen unter 06252/9964300.

In den ersten beiden Schulwochen, also noch bis 23. August, stehen die Ansprechpartner montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr bei allen Fragen rund um das Thema Schule zur Verfügung.

„Zunächst sollten schulische Angelegenheiten direkt mit den dafür verantwortlichen Personen an den Schulen besprochen und geklärt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kultusministerium.

„Dennoch möchten wir den Eltern zum Schuljahresbeginn kompetente Ansprechpartner an die Seite stellen, die helfen, wenn es vor Ort keine unmittelbare Lösung zu geben scheint“, so Kultusminister Alexander Lorz. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade zum Schulstart besonders viele Fragen von Eltern aufkommen.“

Das Elterntelefon habe sich seit Jahren bewährt. „Es bietet Eltern die Möglichkeit, schnell eine Antwort zu bekommen. So hilft es, den Übergang von einem Schuljahr ins nächste so reibungslos wie möglich zu gestalten“, so Lorz weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.08.2019