Der Land Cruiser ist fürs Grobe gerüstet

Köln.Der Toyota Land Cruiser ist von mächtiger Statur. Seine wuchtige, hoch aufragende und opulente Form flößt Respekt ein. In die Sitze dieses Fahrzeugs fällt niemand hinein. Denn der japanische Gelände-Kreuzer will erklommen werden. In das Fahrzeug zieht man sich hoch, um auf die Plätze zu gelangen.

Das Flaggschiff der Marke präsentiert sich nach seiner Überarbeitung nach wie vor in überdimensionaler Größe, zusätzlich aber mit neuem Schick und edlem Innenraum. 4,84 Meter zieht sich das Auto in die Länge, nimmt eine Breite von 1,85 Meter ein und misst in der Höhe 1,84 Meter. Das sind Maße, die einen guten Überblick über das Verkehrsgeschehen ermöglichen und ordentliche Platzverhältnisse garantieren. Auch der Neue bleibt seinem Ruf treu und bietet mit noch mehr innovativen Technologien für Komfort und Sicherheit überragende Offroad-Qualitäten.

Fast 70 Jahre am Start

Über Feld und Flur fährt dieses Modell fast 70 Jahre. Im Jahre 1950 entwickelten die Japaner das Urmodell mit Leiterrahmen und blattgefederten Starrachsen. Schon vier Jahre nach dem Serienstart wurde 1955 die zweite Generation vorgefahren. Knapp sieben Jahrzehnte danach haben die Japaner weit über sechs Millionen Modelle verkauft. Vieles hat sich in dieser Zeit geändert, doch die Leiterrahmenkonstruktion ist geblieben. Zusammen mit einer Vielzahl von Steuerungs- und Regeltechnologien sorgt diese für hohe Geländegängigkeit.

Ein Farbmonitor zeigt dabei die Bilder der Fahrassistenten sowie auch der Fahrzeugumgebung und den Bereich direkt davor. So erhält der Fahrer eine realistische Ansicht des Untergrunds. Fünf Gelände-Fahrmodi bringt der Land Cruiser zum Einsatz. Das Durchdrehen der Räder wird reduziert. Die Antriebsschlupfregelung stabilisiert das Fahrzeug beim Fahren auf matschigem Untergrund. Eine Geschwindigkeitsregelanlage für das Gelände ermöglicht dem Fahrer die Konzentration aufs Lenken. Und das neue Torsen-Sperrdifferenzial für die Hinterachse verbessert die Stabilität auch bei Glätte.

Auch optisch haben die Autobauer Hand angelegt. In die Front wurden neue Scheinwerfer integriert und der Kühlergrill mit fettem Chromrand eingefasst. Massiv wirkende Streben unterstreichen die Dominanz des Geländegängers. Den fünf Insassen steht sowohl vorne als auch hinten reichlich Platz zur Verfügung. Im Fünftürer können dank einer dritten Sitzreihe bis zu sieben Personen mitfahren. Die zweite Reihe lässt sich um einige Zentimeter verschieben, was flexibel die Beinfreiheit oder das Kofferraumvolumen vergrößern lässt.

Nur eine Motorvariante

Je nach Sitzkonfiguration steigert sich die Ladekapazität von 104 bis auf 1934 Liter. Die Heckklappe ist seitlich angeschlagen. Das erfordert zum Hintermann etwas Platz. Kleinere Dinge indessen lassen sich durch eine Scheibe der Heckklappe einfach verstauen. Der Land Cruiser wird nur mit einer Motorvariante angeboten. Ein Vierzylinder-Diesel mit 2,8 Litern Hubraum und einer Leistung von 177 PS entwickelt ein maximales Drehmoment von 450 Nm. Damit erreicht der Offroader in 12,7 Sekunden die 100-Kilometer-Marke. Der Vortrieb endet bei 175 km/h. 2,4 Tonnen müssen bewegt werden. Die flotten Fahrten zählen daher definitiv nicht zu den Eigenschaften des Land Cruiser. Seine Fahrleistungen sind auf Cruiser-Niveau, um im Bild zu bleiben. Im Gelände ist der Japaner aber eine Macht. Und da rast man ja auch nicht. Der Toyota Land Cruiser 2.8 Comfort kostet als Fünftürer 53 590 Euro. Die Preisliste für den Geländegänger startet bei 40 820 Euro.

Samstag, 19.01.2019