Der Literat als Kriegsreporter

Der Mann, der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Skizzen- und Notizbüchern seine Wanderungen und Fahrten durch die Mark Brandenburg unternimmt, berichtete auch über die Eröffnung der Londoner U-Bahn, Debatten über das Frauenwahlrecht, die britischen Kolonialkriege und den amerikanischen Bürgerkrieg. Dieser Weitblick des Journalisten und späteren Romanciers Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag am 30. Dezember 2019 mit zahlreichen Neuerscheinungen, Ausstellungen und Festveranstaltungen das ganze Jahr über gefeiert wird, ermöglichte auch, sein Verständnis von Heimat zu weiten.

Auch „Apotheker auf der Flucht“

Diesen „modernen Fontane“ porträtiert der Potsdamer Historiker und Literaturwissenschaftler Iwan-Michelangelo D’Aprile in der kritisch-differenzierten Biografie „Fontane – Ein Jahrhundert in Bewegung“. D’Aprilen stellt unter anderem den gelernten Apotheker aus Neuruppin als „Apotheker auf der Flucht“, den „Revolutionär“ und Konservativen wie auch den Kulturjournalisten, Medienbeobachter, den Zeitkritiker und schließlich im Alter den „Romancier der Hauptstadt“ vor.

Schon bald nach seinem Tod 1898 wurde Fontane von Zeitgenossen neben Gottfried Keller oder Theodor Storm als wichtigster Begründer des realistischen Gesellschaftsromans im deutschen Sprachraum gewürdigt, als „der erste eigentliche Großstädter in unserer Literatur“. Mit „Effi Briest“ gelang Fontane einer der ersten bedeutenden deutschen Gesellschaftsromane, denen Thomas Mann nur wenige Jahre später mit „Buddenbrooks“ zu Weltruhm verhalf. Vor allem aber, so hebt die neue Biografie hervor, ist Fontanes Thema oft der Umgang der Gesellschaft mit Normverstößen, was die heute längst vergangenen Zeiten der Postkutschen, Pferdebahnen und Gaslaternen in der Beschreibung Fontanes noch immer aktuell macht. „Mich ekelt, was ich gethan“, sagt die Ehebrecherin Effi Briest, „aber was mich noch mehr ekelt, ist eure Tugend“. Fontane warnte auch vor scheinbar unveränderlichen Wahrheits- und Moralbegriffen. Die im Kaiserreich als Duell getarnten „Ehrenmorde“ waren nur ein Beispiel für die überholten Moralauffassungen der preußischen „Oberschicht“. Fontane wurde zunehmend kritisch gegen einen „beschränkten, selbstsüchtigen Adel“, den „ewigen Reserveoffizier“ und gegen eine „bornierte Kirchlichkeit“.

Vor allem aber verdeutlicht die jetzt erschienene Biografie als kleine Kulturgeschichte, wie sehr Fontanes Leben und Werk mit der lebendigen Literatur-, Alltags-, Kneipen- und Künstlerszene in Berlin, Leipzig und Dresden verbunden war. Dazu gehört auch, wie hier eindrucksvoll belegt wird, die rasante Technik- und Kommunikationsentwicklung des Eisenbahn- und Telegrafenzeitalters im 19. Jahrhundert sowie der beginnende Massentourismus.

Leidenschaftlicher Zeitungsmann

Schon 1844 nahm Fontane an einer der ersten touristisch organisierten Reisen nach London teil. Bemerkenswerterweise trug das „Unterhaltungsblatt für die gebildete Welt“ den Titel „Eisenbahn“, in dem auch viele Fontane-Artikel erschienen, wie überhaupt die meisten seiner Werke zunächst in Zeitungen und Zeitschriften als Fortsetzungen erschienen, die danach veröffentlichten Bücher waren eher „Zweitverwertung“.

In London war Fontane vor allem als Zeitungskorrespondent und Pressemitarbeiter des preußischen Botschafters tätig, was ihm damals auch den Ruf als „Regierungs-Schweinhund“ und „Agenten Preußens“ eintrug. Über zwölf Jahre lang schrieb Fontane auch „Kriegsbücher“ vom Deutsch-Dänischen Krieg 1864, vom Preußisch-Österreichischen Krieg (Deutscher Krieg 1866) und vom Krieg gegen Frankreich (1870/71), bei dem der Schriftsteller und Reporter mit französischen Wurzeln als Spion verdächtigt wurde und sogar in Gefangenschaft geriet, als er den Geburtsort von Johanna von Orleans besuchen wollte.

In der Heimat aber war Fontane vor allem Zeuge des rasanten Wandels der Reichshauptstadt (mit Mieterverdrängungen, die auch ihn selbst betrafen). Als langjähriger Theaterkritiker mit Stammsitz Nr. 23 im Königlichen Schauspielhaus (dem heutigen Konzerthaus am Gendarmenmarkt) und in den Häusern der rebellischen „Freien Bühne“ begleitete er das pulsierende Bühnenleben Berlins mit neuen „Star-Autoren“ wie Henrik Ibsen und Gerhart Hauptmann.

Als leidenschaftlicher Zeitungsleser verfolgte Fontane, wie die Biografie belegt, enthusiastisch die stürmische Entwicklung Berlins auch als Pressemetropole. Fontanes Begeisterung stand nach Ansicht von D’Aprile im Kontrast zu damaligen kulturpessimistischen Tönen über die Massenpresse, deren „Zeitungsdeutsch“ oftmals als „Schweinedeutsch“ beschimpft wurde. Aber die Zeitungen öffneten den Horizont und ließen die Welt näherrücken. Der Überlieferung zufolge ist Fontane mit der Zeitung in der Hand gestorben – am 20. September 1898.

