Der Mensch zählt

Die Weihnachtsgeschichte, die am Heiligabend vielfach vorgelesen wird – in Kirchen und bei vielen Familien zu Hause –, ist eine Geschichte über Liebe und Menschlichkeit. Sie erzählt von einer Macht, die zum Leben erweckt, von einer Kraft, die Menschen zusammenbringt. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte der Mensch-Werdung, eine Urgeschichte der Menschlichkeit. In diesem Sinne wünschen die evangelische und katholische Kirche in Mannheim allen Menschen ein frohes Fest! dv/schu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019