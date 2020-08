Der Name verpflichtet

Es ist ein Name, der mit Erfolg verbunden ist: Sebastian Hoeneß ist der Neffe von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli und der Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter.

Der 38-Jährige tritt nach seinem Titelgewinn mit der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters die Nachfolge von Alfred Schreuder bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Bei seiner Vorstellung sagte Hoeneß: „Natürlich ging es für mich jetzt schnell, aber ich wollte nie so schnell wie möglich in die Bundesliga. Stattdessen ging es für mich darum, gut vorbereitet zu sein und bei einem Club die Möglichkeiten vorzufinden, die zu mir passen. Das hat in diesem Fall bei Hoffenheim perfekt gepasst.“

Die ersten Trainingswochen sind inzwischen vorbei und auch Manager Alexander Rosen zeigt sich von der Arbeitsweise des neuen Cheftrainers begeistert: „Ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck. Wir haben richtig Zug drin.“

Fehlt noch der Blick in das Geschichtsbuch: Hoeneß wechselte vor der Saison 2006/2007 in den Kraichgau als Spieler. Er kam aber nur auf drei Einsätze in der ersten Mannschaft. Als Trainer sollte das bei der TSG keine Hürde sein. mjw

