Der Neue kommt aus den eigenen Reihen

In der letzten Saison wurde am Beispiel der SGM Weikersheim/Schäftersheim II einmal mehr die Abhängigkeit einer zweiten Mannschaft von der „Ersten“ deutlich. Letztere spielte in der A3 eine überragende Vorrunde und behauptete die Tabellenführung dann in den ersten Wochen nach der Winterpause eher schlecht als recht. Auch die Zweite spielte bis zur Halbzeit die bislang beste Saison in der B4 und belegte mit 24 Punkten den Relegationsplatz, kam aber nach der Winterpause nicht mehr richtig aus den Startlöchern. Der Leistungsabfall war noch weitaus extremer, denn in der Rückrunde reichte es, auch aufgrund von Verletzungspech in den Reihen der Zweiten, nur noch zu genau der Hälfte der Vorrundenpunkte. Unterm Strich rutschte man damit auf Rang sieben ab. Nachdem Philipp Strauß, der zweieinhalb Jahre als Spielertrainer fungiert hatte, sich nun in der Jugendabteilung des FSV Hollenbach engagiert, hat wieder ein Mann aus den eigenen Reihen Verantwortung für die zweite Mannschaft übernommen: Der 62- jährige Egon Halbritter coacht nach sage und schreibe 25 Jahren Jugendarbeit erstmals eine aktive Mannschaft. „Ich kenne die Spieler“, meint der neue Trainer, der die letzten zehn Jahre ununterbrochen für die A-Jugend zuständig war. Aus dieser begleiten ihn nun mit Dennis Kloos, Marius Reindel und Tim Gromes drei Spieler in die zweite Mannschaft. „Das Training findet zusammen mit der ersten Mannschaft statt –nach dem Aufwärmprogramm werden die Mannschaften allerdings geteilt – so ist es mit Edgar Klärle abgesprochen“, informiert Halbritter. „Einen Platz besser als in der letzten Runde“ strebt man an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019