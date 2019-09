Der neue McKinty: „Dirty Cops“

Oft Schauplatz von Konflikten: Londonderry in Nordirland. © dpa

1988 ist das Leben in Nordirland trist, und das nicht nur wegen des andauernden Regens. Der Krieg zwischen Katholiken und Protestanten läuft mit unverminderter Härte. Inspektor Sean Duffy, Polizist und Katholik und damit qua Profession und Konfession Zielscheibe der IRA und der Protestanten gleichermaßen, mischt munter mit. Als ein Drogendealer mit einer Armbrust erschossen wird, scheint es sich um Revierkämpfe krimineller Banden zu handeln. Aber Sean merkt bald, dass es so einfach nicht ist. Ein schrecklicher Verdacht keimt in ihm auf, denn die Spuren verweisen auf die nordirische Polizei: Gibt es einen Verräter in ihren Reihen? Adrian McKintys Reihe mit Sean Duffy ist ein Glanzstück der zeitgenössischen Krimiliteratur. Der neue Roman „Dirty Cops“ überzeugt mit differenzierter Sachkenntnis über die Konfliktlinien in Nordirland. Vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges entwirft der Autor eine spannende Handlung mit Sprachwitz (Adrian McKinty: „Dirty Cops“, Suhrkamp Verlag, Berlin. 392 Seiten,14,95 Euro). dpa

