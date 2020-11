Der Pilz sitzt im Dach des Doms

Speyer.Das Gerüst am Vierungsturm verkündet weithin sichtbar von den Baumaßnahmen am Dom. „Warum dauert das so lange?“ Das mag sich manch einer fragen. Dombaumeisterin Hedwig Drabik ließ nach ihrer Amtsübernahme das Dach untersuchen und erlebte eine böse Überraschung: Der Dachstuhl war extrem mit Holzschutz- und Insektenschutzmitteln belastet und zugleich am Schwellenkranz in einem sehr schlechten

...