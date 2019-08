Der Sound der wilden 60er Jahre

Die neu kreierte Tribute-Veranstaltung „The Spirit Of Woodstock“ feiert eines der erinnerungswürdigsten Ereignisse der Musikgeschichte, das 2019 ganze 50 Jahre alt wird – und dessen Lebensgefühl bis heute anhält. Am 15. März wird ein Hauch des legendären Happenings in der Weinheimer Stadthalle Einzug halten.

Pünktlich zum Jubiläum des weltbekannten Rock-Happenings geht eine ebenso nostalgische wie aktuelle Musik-Revue auf Deutschland-Tournee. Denn was im August 1969 Hunderttausende von Musikfans auf ein freies Feld im kleinen Städtchen Bethel im US-Staat New York lockte, einige Kilometer vom namensgebenden Woodstock entfernt, fasziniert auch Jahrzehnte später mehrere Generationen: Mit Künstlern wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young traten einige bekannte Stars der damaligen Szene auf – aber auch zahlreiche Newcomer, für die das Woodstock Festival den Start in eine große Karriere bedeutete.

Das besondere Lebensgefühl

Gerade weil einige schon etablierte Künstler den unerfahrenen Veranstaltern nicht trauten, bekamen neue Musiker die Chance, sich einem riesigen Publikum zu zeigen, das drei Tage lang im Regen und bei Sonne, im Schlammchaos sich selbst und die Musik feierte. Die Songs von damals sind bis heute lebendig – und mit ihnen dieses ganz besondere Hippie-Lebensgefühl, das die Show auf mitreißende Weise einfangen will, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Eine international besetzte Liveband und ausgebildete Sängerinnen und Sänger sorgen im authentischen 60er-Sound für Festival-Atmosphäre. Als Gaststar tritt Michael Holderbusch als Joe Cocker auf, der in der RTL-Show „Das Supertalent“ Glanzpunkte setzte. Detailliert auf die Musik abgestimmte Videos und visuelle Effekte versetzen die Zuschauer zurück in eine Zeit, in der die ganze Welt unter dem Motto „make love, not war“ im Aufbruch war. Dazu laden die Moderationen und Erzählungen zwischen den Songs zu einer emotionalen Zeitreise ein, und lassen den kreativen Geist des „Summer of ‘69“ lebendig werden.

Noch bis zum 15. September können die Karten mit einem Frühbucherrabatt von 15 Prozent erworben werden. Tickets für die Veranstaltung gibt es ab sofort im Vorverkauf im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstr. 24, Weinheim, Telefon 06201/81345, oder online unter www.wnoz.reservix.de. wn

