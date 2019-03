Der Sportwagen unter Familienkutschen

Weiterstadt.Es sind die vermeintlichen Alltagsautos, die mit Pfeffer im Motorraum auch kurze Strecken zum Genuss werden lassen. Auch dann, wenn sich Nachwuchs angekündigt hat oder ab und zu sperriges Gut transportiert werden soll. Ein Paradebeispiel ist der Seat Leon ST. So nennen die Spanier ihren Kombi. Und wenn dann noch der Zusatz „Cupra“ dabei steht, wird es feurig: ein Sportwagen als Familienkutsche.

Der grundlegende Anspruch an einen Kombi ist natürlich erst einmal, dass er Platz hat. Und es ist schon erstaunlich, was man auf viereinhalb Metern so alles unterkriegt. Fünf Personen zum Beispiel, die ausreichend Platz haben. Und auch noch Gepäck mitnehmen dürfen. Sind die Sitze umgeklappt, öffnet sich ein nahezu ebenes Feld, das den theoretischen Wert von 1470 Litern an Volumen schlucken würde. Oder anders ausgedrückt: Omas mittelgroßen Kleiderschrank.

Und der kann im ST Cupra richtig flott bewegt werden. Das Fahrwerk ist deutlich straffer abgestimmt als bei den zahmeren Brüdern. Dennoch fehlt es nicht an einem durchaus ansprechenden Federungskomfort. Sowohl Fahrwerk als auch der Lenkwiderstand lassen sich zusätzlich durch Fahrmodi beeinflussen: Comfort, Sport, Individual und Cupra stehen zur Wahl. Während bei „Comfort“ weder im Handling noch bei den Motorengeräuschen ein Unterschied zu den schwächeren Familienmitgliedern auszumachen ist, verwandelt sich der Seat bei „Cupra“ in ein kurvenhungerndes und kehlig klingendes Kraftpaket.

Fahrer und Beifahrer nehmen in sehr guten Sportsitzen Platz, deren Mittelteil mit Alkantara, die Flanken mit Leder bezogen sind. Sie geben auch in zügig genommenen Kurven perfekten Seitenhalt. Eine wunderbare Ergänzung zum Fahrwerk, das unaufgeregt und klar definiert auch sehr enge Kehren meistert.

Breites Drehmoment-Band

Das größte Plus des Leon ist sein Motor. Der Zweiliter treibt den VW-Golf-Bruder locker voran. Das geht nun mit dem Allrad noch besser, weil vor allem bei Nässe dem Fronttriebler oft der rechte Grip fehlte. Auf freier Strecke beeindruckt die schiere Beschleunigung. Etwas Gedenkzeit nimmt sich das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe – die aber von den 380 Newtonmeter an Drehmoment gut überspielt wird. Im breiten Band von 1800 bis 5500 Umdrehungen pro Minute surft der Cupra auf einer Schubwelle.

Zupackend ist die Vier-Kolben-Bremsanlage von Brembo. Sie ist Bestandteil des Cupra „Performance Paket Black“, das stattliche 3250 Euro kostet – dicke Felgen und Seitenschweller inklusive. Ein großer Posten in der sonst moderat gehaltenen Preisliste des serienmäßig gut ausgestatteten Cupra ST. Während es der Seat auf der Rennstrecke mit veritablen Boliden aufnehmen könnte, hält er sich im Verhältnis mit knapp 41 000 Euro beim Grundpreis eher zurück. So tut er es auch beim Testverbrauch. Welcher Sportwagen, der in unter fünf Sekunden auf 100 sprintet, begnügt sich mit 9,2 Litern Super? Kaum einer. Und fast gar keiner eignet sich auch noch, Kind und Kegel zu befördern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019